Gimena Accardi opinó sobre el romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández: "Quiero creer que..."

La artista dialogó con el programa de Yanina Latorre en América y fue contundente con sus declaraciones.

El mundo de la farándula quedó absolutamente sorprendido luego de que Nicolás Vázquez confirmó finalmente que está comenzando una nueva historia de amor tras la separación con Gimena Accardi. El actor está conociendo a Dai Fernández, compañera de elenco, y a quien se la vinculó como tercera en discordia tras el divorcio entre los actores.

"Estamos bien, es algo de muy poquitos días, como dijo Yanina. Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien", sostuvo Nicolás en diálogo con el cronista de Sálvese Quien Pueda (América TV). Además, dejó en claro que "no pensé que me iba a pasar, pero me está pasando y me lo estoy permitiendo".

Yanina Latorre finalmente habló con Accardi sobre esta bomba que lanzó Nicolás Vázquez: "Ayer Nico nos dio una nota bastante larga donde cuenta que está empezando algo con Dai, ¿cómo te cayó eso?". Fue en ese momento en que la actriz no tuvo problemas en responder: "Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai".

Respecto a Dai Fernández, Gimena aclaró que "Dai es un amor, es una divina, hermosa, talentosa y siempre fueron muy amigos. En la contención entiendo que te podés enamorar o sentir cosas, bien por ellos me alegra".