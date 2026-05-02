Aseguran que Sofi Martínez tiene un nuevo amor: quién es el músico que conquistó a la periodista

El universo de los medios y la música vuelve a entrelazarse en una historia que, hasta hace pocas horas, se mantenía bajo un estricto hermetismo. Tras el final de su mediática relación con Diego Leuco en 2023, Sofía Martínez parece haber encontrado finalmente el equilibrio afectivo.

La noticia, que escaló rápidamente en las plataformas digitales, sitúa a la periodista deportiva en el centro de un nuevo e intenso capítulo sentimental.

La revelación surgió en LAM, donde el panelista Pepe Ochoa desglosó un rompecabezas que une el barrio con el estudio de grabación. Según la información brindada en el ciclo de Ángel de Brito, el hombre que habría conquistado a Sofía es Juan Cruz Costabel , la voz masculina de la icónica banda Agapornis.

Lo que comenzó como un favor vecinal habría derivado en una frecuencia de encuentros que ya no pueden ocultarse. Incluso, la propia Martínez habría dejado pistas involuntarias durante su labor en Luzu TV. En una de las recientes emisiones de su programa, la conductora soltó una frase que para muchos fue la confirmación definitiva.

Juan Cruz Costabel, cantante de Agapornis, es el señalado como el nuevo compañero sentimental de la periodista.

"Estoy acá con mi chongo", habría mencionado entre risas, validando los rumores que Momi Giardina ya había deslizado semanas atrás sobre un misterioso "vecino" muy servicial.

juan cruz costabel agapornis (2) La pareja se habría conocido por ser vecinos y compartir el cuidado de la mascota de la conductora. @juancruzcostabel

Por el momento, el silencio es la estrategia elegida por ambos protagonistas. Juan Cruz Costabel, acostumbrado a los grandes escenarios y las giras, mantiene un perfil bajo respecto a su vida privada, mientras que Sofía prefiere que su trabajo en el periodismo siga siendo el eje de su perfil público. Sin embargo, la química entre el ritmo de la cumbia pop y el rigor de la información deportiva parece ser la fórmula perfecta para este otoño de 2026.