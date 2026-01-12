Sofía Martínez rompió el silencio sobre su vida amorosa y sorprendió con una confesión: "Me apoyó mucho"

Tras ser eliminada de MasterChef Celebrity, la periodista de deportes habló de uno de los temas más reservados en su vida. Tras su relación con Diego Leuco, se conoció su vida amorosa.

Sofía Martínez quedó fuera de la competencia de MasterChef Celebrity en la última gala de eliminación. Tras su reciente paso por las famosas cocinas, la periodista tocó uno de los temas más herméticos de su vida: su presente amoroso. Y es que, tras su relación con Diego Leuco, la rubia no ha dado a conocer si su corazón está disponible para el amor: hasta ahora.

Ocurrió durante una charla con Verónica Lozano, quien se encarga de desentramar las diversas aristas de los distintos participantes eliminados del reality. Fiel a su estilo, la conductora no pudo con su ingenio, le preguntó si había "alguien para cocinarle". A la gran pregunta, Martínez no dudó en responderla y confesó su vida amorosa en la actualidad.

La respuesta de Sofía Embed - Sofía Martínez rompió el silencio sobre su presente sentimental y sorprendió con la confesión: "Me apoyó..." "No, no. Estuve practicando pastas con Nahuel, que es un amigo mío, pero me apoyó mucho cuando empecé la competencia que me dijo 'vamos a practicar'", expresó la periodista muy segura.

Sin ánimos de dar muchos detalles, terminó su confesión: "Me invitó y me dijo 'vamos a hacer pastas rellenas', y la realidad es que cocinamos juntos y aprendí mucho de él".