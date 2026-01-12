Premios Globo de Oro 2026: la lista completa de los ganadores en cine, televisión y podcast
Los Premios Globo de Oro 2026 consagraron a las películas y series más destacadas del año, en una gala clave dentro de la temporada de premios.
El pasado domingo 11 de enero se celebró la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro, una ceremonia que volvió a consolidarse como una de las principales antesalas de los Oscar.
La gala se realizó en el tradicional hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California. El evento contó nuevamente con la conducción de la comediante Nikki Glaser, quien ya había ocupado ese rol en la edición 2025 y regresó este año con un tono descontracturado y cargado de humor, uno de los sellos característicos de la ceremonia.
En cuanto a la transmisión, la entrega de los Globos de Oro 2026 pudo seguirse en vivo y en directo a través de TNT y HBO Max. Además, la ceremonia completa quedará disponible durante las próximas dos semanas, para quienes deseen revivir los momentos más destacados de la noche.
Una de las grandes novedades de esta edición fue el debut de la categoría Mejor podcast, una incorporación que refleja la evolución del consumo de contenidos y la expansión del reconocimiento más allá del cine y la televisión tradicionales.
A continuación, te contamos quiénes fueron los nominados y ganadores de los Premios Globo de Oro 2026:
Cine
Mejor película musical o de comedia
-
Marty Supreme
-
Bugonia
-
Nouvelle Vague
-
No Other Choice
-
Blue Moon
-
Una batalla tras otra (Ganadora)
Mejor actor en musical o comedia
-
Jesse Plemons – Bugonia
-
George Clooney – Jay Kelly
-
Ethan Hawke – Blue Moon
-
Lee Byung-Hun – No Other Choice
-
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
-
Timothée Chalamet – Marty Supremo (Ganador)
Mejor actriz en musical o comedia
-
Emma Stone – Bugonia
-
Amanda Seyfried – El testimonio de Ann Lee
-
Kate Hudson – Song Sung Blue
-
Cynthia Erivo – Wicked: For Good
-
Chase Infiniti – Una batalla tras otra
-
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (Ganadora)
Mejor película dramática
-
Valor sentimental
-
Frankenstein
-
El agente secreto
-
Pecadores
-
Un simple accidente
-
Hamnet (Ganadora)
Mejor actor en drama
-
Michael B. Jordan – Pecadores
-
Oscar Isaac – Frankenstein
-
Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me from Nowhere
-
Joel Edgerton – Sueños de trenes
-
Dwayne Johnson – La máquina: The Smashing Machine
-
Wagner Moura – El agente secreto (Ganador)
Mejor actriz en drama
-
Julia Roberts – Cacería de brujas
-
Eva Victor – Lo siento, cariño
-
Renate Reinsve – Valor sentimental
-
Tessa Thompson – Hedda
-
Jennifer Lawrence – Mátate, amor
-
Jessie Buckley – Hamnet (Ganadora)
Mejor actor de reparto
-
Adam Sandler – Jay Kelly
-
Benicio Del Toro – Una batalla tras otra
-
Paul Mescal – Hamnet
-
Jacob Elordi – Frankenstein
-
Sean Penn – Una batalla tras otra
-
Stellan Skarsgård – Valor sentimental (Ganador)
Mejor actriz de reparto
-
Amy Madigan – La hora de la desaparición
-
Elle Fanning – Valor sentimental
-
Ariana Grande – Wicked: For Good
-
Emily Blunt – La máquina: The Smashing Machine
-
Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
-
Teyana Taylor – Una batalla tras otra (Ganadora)
Mejor director
-
Jafar Panahi – Un simple accidente
-
Chloé Zhao – Hamnet
-
Ryan Coogler – Pecadores
-
Joachim Trier – Valor sentimental
-
Guillermo Del Toro – Frankenstein
-
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (Ganador)
Mejor guion
-
Ryan Coogler – Los pecadores
-
Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental
-
Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supremo
-
Chloé Zhao & Maggie O’Farrell – Hamnet
-
Jafar Panahi – Un simple accidente
-
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra (Ganador)
Mejor película en idioma no inglés
-
Sirat. Trance en el desierto – España
Valor sentimental – Noruega
No Other Choice – Corea del Sur
La voz de Hind Rajab – Túnez
Un simple accidente – Francia
El agente secreto – Brasil (Gandora)
Mejor logro cinematográfico o taquillero
-
F1
-
Zootopia 2
-
Wicked: For Good
-
Avatar: Fire and Ash
-
La hora de la desaparición
-
Misión imposible: Sentencia final
-
Las guerreras K-pop
-
Pecadores (Ganadora)
Mejor película animada
-
Elio
-
Arco
-
Zootopia 2
-
Little Amélie Or The Character Of Rain
-
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
-
Las guerreras K-pop (Ganadora)
Mejor banda sonora
-
Max Richter – Hamnet
-
Kangding Ray – Sirat
-
Hans Zimmer – F1: La película
-
Alexandre Desplat – Frankenstein
-
Jonny Greenwood – Una batalla tras otra
-
Ludwig Göransson – Pecadores (Ganadora)
Mejor canción original
-
Dream as One – Avatar: Fire and Ash
-
I Lied to You – Pecadores
-
No Place Like Home – Wicked: For Good
-
The Girl in the Bubble – Wicked: For Good
-
Train Dreams – Train Dreams
-
Golden – Las guerreras k-pop (Ganadora)
Televisión
Mejor serie dramática
-
Severance
-
Caballos lentos
-
Pluribus
-
La diplomática
-
The White Lotus
-
The Pitt (Ganadora)
Mejor actor dramático
-
Mark Ruffalo – Task
-
Sterling K. Brown – Paradise
-
Diego Luna – Andor
-
Adam Scott – Severance
-
Gary Oldman – Caballos lentos
-
Noah Wyle – The Pitt (Ganador)
Mejor actriz dramática
-
Helen Mirren – Mobland
-
Kathy Bates – Matlock
-
Britt Lower – Severance
-
Keri Russell – La diplomática
-
Bella Ramsey – The Last Of Us
-
Rhea Seehorn – Pluribus (Ganadora)
Mejor serie musical o de comedia
-
Only Murders In The Building
-
El oso
-
Hacks
Primaria Abbott
-
Nobody Wants This
-
The Studio (Ganadora)
Mejor actor musical o de comedia
-
Martin Short – Only Murders In The Building
-
Adam Brody – Nobody Wants This
-
Jeremy Allen White – El oso
-
Steve Martin – Only Murders In The Building
-
Glen Powell – Chad Powers
-
Seth Rogen – The Studio (Ganador)
Mejor actriz musical o de comedia
-
Kristen Bell – Nobody Wants This
-
Natasha Lyonne – Poker Face
-
Selena Gomez – Only Murders In The Building
-
Ayo Edebiri – El oso
-
Jenna Ortega – Merlina
-
Jean Smart – Hacks (Ganadora)
Mejor miniserie o película para TV
-
Black Mirror
-
The Girlfriend
-
All Her Fault
-
La bestia en mí
-
Dying For Sex
-
Adolescencia (Ganadora)
Mejor actor de miniserie o película para TV
-
Jude Law – Black Rabbit
-
Paul Giamatti – Black Mirror
-
Matthew Rhys – La bestia en mí
-
Charlie Hunnam – Monstruos: La historia de Ed Gein
-
Jacob Elordi – The Narrow Road To The Deep North
-
Stephen Graham – Adolescencia (Ganador)
Mejor actor de reparto en una serie dramática
-
Walton Goggins – The White Lotus
-
Billy Crudup – The Morning Show
-
Jason Isaacs – The White Lotus
-
Tramell Tillman – Severance
-
Ashley Walters – Adolescencia
-
Owen Cooper – Adolescencia (Ganador)
Mejor actriz de miniserie o película para TV
-
Robin Wright – The Girlfriend
-
Claire Danes – La bestia en mí
-
Rashida Jones – Black Mirror
-
Sarah Snook – All Her Fault
-
Amanda Seyfried – Long Bright River
-
Michelle Williams – Dying For Sex (Ganadora)
Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para TV
-
Carrie Coon – The White Lotus
-
Hannah Einbinder – Hacks
-
Catherine O’Hara – The Studio
-
Parker Posey – The White Lotus
-
Erin Doherty – Adolescencia (Ganadora)
Mejor comediante de stand-up en televisión
-
Bill Maher – Is Anyone Else Seeing This?
-
Brett Goldstein – The Second Best Night of Your Life
-
Kevin Hart – Acting My Age
-
Kumail Nanjiani – Night Thoughts
-
Sarah Silverman – Postmortem
-
Ricky Gervais – Mortality (Ganador)
Mejor podcast
-
Up First
-
Smartless
-
Armchair Expert with Dax Shepherd
-
Call Her Daddy
-
The Mel Robbins Podcast
-
Good Hang with Amy Poehler (Ganador)