Estos son los nominados a los Globos de Oro 2026: ¿está tu película entre las favoritas?
Los galardones se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles (California, Estados Unidos) el próximo 11 de enero.
Arranca la carrera hacia la temporada de premios de Hollywood con las nominaciones a los Globos de Oro 2026.
La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes las películas y las series que competirán en la 83ª edición de los galardones.
El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), del director Paul Thomas Anderson, encabeza la lista con nueve nominaciones y la sigue de cerca, con ocho, Sentimental Value de Joachim Trier.
Guillermo del Toro y su más reciente trabajo, Frankenstein, también se han colado en la lista, logrando una candidatura a mejor director y mejor película. Y la española Sirât, de Oliver Laxe, aspira tanto a mejor película extranjera como a mejor banda sonora.
Entre las series, la más nominada es The White Lotus. Opta a premios en seis categorías, una menos que "Adolescencia" (Adolescence).
Y, además de lo más destacado en cine y televisión, en esta edición se reconocerá por primera vez el mejor pódcast.
Los nominados en las categorías de cine
Mejor película dramática
- Hamnet, de Chloé Zhao
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- It Was Just an Accident ("Un simple accidente"), de Jafar Panahi
- Secret Agent ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value ("Valor sentimental"), de Joachim Trier
- Sinners ("Los pecadores"), de Ryan Coogler
Mejor película de comedia o musical
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- No Other Choice ("No hay otra opción"), de Park Chan-wook
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- Nouvelle Vague, de Richard Linklater
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson
Mayor logro cinematográfico de taquilla
- Avatar: Fire and Ash ("Avatar: Fuego y ceniza")
- F1 ("F1: la película")
- Kpop Demon Hunters ("Las guerreras del K-pop")
- Mission: Impossible – The Final Reckoning ("Misión: Imposible. Sentencia final")
- Sinners ("Los pecadores")
- Weapons
- Wicked: For Good ("Wicked: Parte 2")
- Zootopia 2
Mejor película de habla no inglesa
- Sirât, de Oliver Laxe
- No Other Choice ("No hay otra opción"), de Park Chan-wook
- The Secret Agent ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value ("Valor sentimental"), de Joachim Trier
- It Was Just an Accident ("Un simple accidente"), de Jafar Panahi
- The Voice of Hind Rajab ("La voz de Hind"), de Kaouther Ben Hania
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme
- Ryan Coogler, por Sinners ("Los pecadores")
- Jafar Panahi, por It Was Just an Accident ("Un simple accidente")
- Eskil Vogt y Joachim Trier, por Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Chloé Zhao y Maggie O'Farrel, por Hamnet
Mejor película animada
- Elio
- Arco
- Kpop Demon Hunters ("Las guerreras del K-pop")
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle ("Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita")
- Zootopia 2
- Little Amélie
Mejor dirección
- Guillermo del Toro, por Frankenstein
- Jafar Panahi, por It Was Just an Accident ("Un simple accidente")
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Ryan Coogler, por Sinners ("Los pecadores")
- Joachim Trier, por Sentimental Value ("Valor sentimental")
Mejor actriz, drama
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Jennifer Lawrence, por Die My Love
- Renate Reinsve, por Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Julia Roberts, por After the Hunt ("Caza de brujas")
- Tessa Thompson, por Hedda
- Eva Victor, por Sorry, Baby
Mejor actor, drama
- Joel Edgerton, por Train Dreams ("Sueños de trenes")
- Oscar Isaac, por Frankenstein
- Dwayne Johnson, por The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, por Sinners ("Los pecadores")
- Wagner Moura, por The Secret Agent ("El agente secreto")
- Jeremy Allen White, por Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Mejor actriz, musical o comedia
- Rose Byrne, por If I Had Legs I'd Kick You ("Si pudiera, te daría una patada")
- Cynthia Erivo, por Wicked: For Good ("Wicked: Parte 2")
- Kate Hudson, por Song Sung Blue ("Song Sung Blue (Canción para dos)")
- Chase Infiniti, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Amanda Seyfried, por The Testament of Ann Lee ("El testamento de Ann Lee")
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor, musical o comedia
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- George Clooney, por Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Lee Byung-Hun, por No Other Choice ("No hay otra opción")
- Jesse Plemons, por Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Emily Blunt, por The Smashing Machine
- Elle Fanning, por Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Ariana Grande, por Wicked 2: For Good ("Wicked: Parte 2")
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Amy Madigan, por Weapons
- Teyana Taylor, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Paul Mescal, por Hamnet
- Sean Penn, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Adam Sandler, por Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, por Sentimental Value ("Valor sentimental")
Mejor banda sonora
- Alexandre Desplat, por Frankenstein
- Ludwig Göransson, por Sinners ("Los pecadores")
- Jonny Greenwood, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Kangding Ray, por Sirāt
- Max Richter, por Hamnet
- Hans Zimmer, por F1 ("F1: la película")
Mejor canción
- Dream As One, de Avatar: Fire and Ash ("Avatar: Fuego y ceniza")
- Golden, de Kpop Demon Hunters ("Las guerreras del K-pop")
- I Lied To You, de Sinners ("Los pecadores")
- No Place Like Home, de Wicked: For Good ("Wicked: Parte 2")
- The Girl In The Bubble, de Wicked: For Good ("Wicked: Parte 2")
- Train Dreams, de Train Dreams ("Sueños de trenes")
Los nominados en las categorías de TV
Mejor serie, drama
- The Diplomat ("La diplomática")
- The Pitt
- Pluribus
- Severance ("Separación")
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie, musical o comedia
- Abbott Elementary ("Colegio Abbott")
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This ("Nadie quiere esto")
- Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")
- The Studio
Mejor serie limitada
- Adolescence ("Adolescencia")
- All Her Fault ("Su peor pesadilla")
- Black Mirror
- The Beast in Me ("La bestia en mí")
- Dying for Sex
- The Girlfriend ("La novia")
Mejor actor de serie dramática
- Sterling K. Brown, por Paradise
- Diego Luna, por Andor
- Gary Oldman, por Slow Horses
- Mark Ruffalo, por Task
- Adam Scott, por Severance ("Separación")
- Noah Wyle, por The Pitt
Mejor actriz de serie dramática
- Kathy Bates, por Matlock
- Britt Lower, por Severance ("Separación")
- Helen Mirren, por 1923
- Bella Ramsey, por The Last of Us
- Keri Russell, por The Diplomat ("La diplomática")
- Rhea Seehorn, por Pluribus
Mejor actor de serie musical o de comedia
- Adam Brody, por Nobody Wants This ("Nadie quiere esto")
- Steve Martin, por Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")
- Glen Powell, por Chad Powers ("Chad Powers: mariscal de campo")
- Seth Rogen, por The Studio
- Martin Short, por Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")
- Jeremy Allen White, por The Bear
Mejor actriz de serie musical o de comedia
- Kristen Bell, Nobody Wants This ("Nadie quiere esto")
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")
- Jenna Ortega, Wednesday ("Miércoles")
- Jean Smart, Hacks
- Natasha Lyonne, Poker Face
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión
- Jacob Elordi, por The Narrow Road to the Deep North ("El camino estrecho")
- Paul Giamatti, por Black Mirror
- Stephen Graham, por Adolescence ("Adolescencia")
- Charlie Hunnam, por Monster: The Ed Gein Story ("Monstruo: La historia de Ed Gein")
- Jude Law, por Black Rabbit
- Matthew Rhys, por The Beast in Me ("La bestia en mí")
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión
- Claire Danes, por The Beast in Me ("La bestia en mí")
- Rashida Jones, por Black Mirror
- Amanda Seyfried, por The Testament of Ann Lee
- Sarah Snook, por All Her Fault ("Su peor pesadilla")
- Michelle Williams, por Dying For Sex
- Robin Wright, por The GirldFriend ("La novia")
Mejor actriz de reparto
- Carrie Coon, por The White Lotus
- Erin Doherty, por Adolescence ("Adolescencia")
- Hannah Einbinder, por Hacks
- Catherine O'Hara, por The Studio
- Parker Posey, por The White Lotus
- Aimee Lou Wood, por The White Lotus
Mejor actor de reparto
- Owen Cooper, por Adolescence ("Adolescencia")
- Billy Crudup, por The Morning Show
- Walton Goggins, por The White Lotus
- Jason Isaacs, por The White Lotus
- Tramell Tillman, por Severance ("Separación")
- Ashley Walters, por Adolescence ("Adolescencia")
Mejor podcast
- Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
- Call Her Daddy (Siriusxm)
- Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
- The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)
- Smartless (Siriusxm)
- Up First (National Public Radio)
Mejor actuación en monólogo de humor
- Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
- Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)
- Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
- Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
- Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
- Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)
