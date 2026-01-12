Red carpet: los mejores looks de los Golden Globes 2026

La temporada de premios ya está entrando en calor y la 83ª edición de los Golden Globes Awards funcionó como termómetro absoluto de lo que se vendrá. El Beverly Hilton de Los Ángeles recibió a las figuras más relevantes del cine y la televisión, con Nikki Glaser nuevamente al frente de la conducción.

Desde el arribo de las celebridades, la moda ocupó un lugar central. Las fotos que acompañaron la cobertura dejaron ver una variedad de estilos que variaron entre el glamour clásico y apuestas más contemporáneas. Mientras tanto, el pulso de la ceremonia estuvo atravesado por las producciones que llegaron como favoritas. One Battle After Another lideró las nominaciones en cine con nueve menciones, incluyendo Mejor Película, Dirección y Guion, seguida de cerca por Sentimental Value con ocho candidaturas. Títulos como Sinners, Hamnet, Frankenstein y Wicked: For Good completaron el grupo de films que concentraron miradas y expectativas, aportando un clima de competencia intensa que se sintió desde el primer anuncio.

En el universo televisivo, The White Lotus encabezó la lista con seis nominaciones, siendo una de las series más comentadas del año. Detrás se ubicaron Adolescence, Only Murders in the Building y Severance, que también dijeron presente en una noche donde la televisión tuvo un protagonismo tan fuerte como el cine.

La actriz, Jennifer Lawrence, apostó por una sensualidad etérea que se trató de un vestido largo de silueta ceñida, confeccionado en una base translúcida que dejaba ver la piel de manera sutil. Sobre esa estructura liviana, aplicaciones florales bordadas en relieve recorrieron todo el diseño, dándole textura y brillo. El corte acompañó el cuerpo sin rigidez, con una caída fluida que se movió con naturalidad sobre la alfombra roja. El estilismo se completó con un beauty look limpio, que dejó que el vestido fuera el absoluto protagonista.

Miley Cyrus

Miley Cyrus Miley Cyrus. EFE

Miley Cyrus se movió en un registro de glamour nocturno más dramático. Lució un vestido negro de lentejuelas, de largo completo y silueta envolvente. La clave estuvo, sobre todo, en el trabajo de volumen en la parte superior: un cuello estructurado, casi escultórico, que le enmarcó los hombros y el rostro.

Rei Ami

Rei Ami Rei Ami. EFE

Rei Ami exploró una sensualidad más oscura y poderosa. Llevó un vestido negro de inspiración corsetera que le definió la figura con precisión, destacando el busto mediante un escote trabajado en encaje que le sumó delicadeza al conjunto. La falda era larga y ligeramente translúcida, y estuvo salpicada de microbrillos que capturaron la luz con cada movimiento. La silueta fue impecable: ajustada, elegante y con una actitud fuerte. Sin olvidar las uñas rojas que estuvieron on point.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio. EFE

Leonardo DiCaprio apostó por una elegancia clásica y lució un traje negro de líneas impecables, con saco de solapas satinadas que tuvieron un brillo sutil que elevó la formalidad del conjunto. La camisa blanca funcionó como contrapunto luminoso, mientras que el moño negro terminó de cerrar una composición atemporal.

Timothee Chalamet

Timothee Chalamet Timothee Chalamet. EFE

Timothee Chalamet apareció con una propuesta masculina sobria. Lució un total black bien ejecutado, compuesto por un pantalón de corte recto y un saco minimalista, lo que construyó una imagen limpia. La clave estuvo en su actitud relajada y en los detalles, como el calzado oscuro de inspiración más urbana y la ausencia de elementos innecesarios, lo que le dio al conjunto un aire descontracturado pero perfectamente alineado con el código de gala actual. Un estilismo que fue el ejemplo perfecto de "menos es más".

George Clooney y Amal Clooney

George Clooney y Amal Clooney George Clooney y Amal Clooney. EFE

El reconocido actor, George Clooney vistió un esmoquin negro de líneas impecables, con el saco entallado, la camisa blanca impoluta y un moño negro, una fórmula atemporal que nunca falla. El pantalón recto y los zapatos de charol reforzaron esa elegancia clásica, casi cinematográfica. A su lado, Amal brilló con un vestido rojo intenso, de silueta ceñida cuyo drapeado le abrazó el cuerpo con elegancia. El escote profundo en V le estilizó el torso, mientras que la caída larga y fluida le dio esa dosis de dramatismo sin exagerar. El clutch al tono y las joyas delicadas terminaron de construir un look sensual y sofisticado.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

Priyanka Chopra y Nick Jonas Priyanka Chopra y Nick Jonas. EFE

Nick Jonas optó por un traje negro con saco cruzado y pantalón sastrero, equilibrando la formalidad con una actitud relajada y segura. La camisa blanca y el moño sumaron pulcritud, mientras que el calzado negro brillante cerró el estilismo con precisión. Priyanka, en cambio, eligió un vestido azul noche de un solo hombro, confeccionado en una tela satinada arriba que contrastó con una falda amplia. El collar de diamantes funcionó como pieza central del look, elevando el conjunto y dándole un brillo refinado que funcionó perfectamente con la profundidad del color.

Ariana Grande

Ariana Grande Ariana Grande. EFE

Ariana Grande apostó por un negro absoluto reinterpretado desde una mirada delicada. El vestido contaba con una textura sutilmente acanalada, que cayó con una fluidez casi líquida, dejando al descubierto los hombros y marcando el cuello con una línea limpia y refinada. Los lazos largos que descendieron desde los brazos, acompañaron cada paso con una cadencia casi teatral. Mientras que las joyas mínimas y el peinado pulido terminaron de sellar un look que si bien tuvo cierta fragilidad visual, tuvo una presencia firme.

Snoop Dogg

Snoop Dogg Snoop Dogg. EFE

Por supuesto, Snoop Dogg rompió con cualquier expectativa clásica. El traje oscuro, de estructura marcada y espíritu utilitario, incorporó una franja roja intensa que le atravesó el conjunto y funcionó como gesto gráfico y provocador. La chaqueta de doble botonadura y los pantalones rectos construyeron una silueta poderosa, mientras que los anteojos oscuros y la actitud relajada reforzaron una estética que tuvo mucho de streetwear de lujo.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried Amanda Seyfried. EFE

Al contrario, Amanda Seyfried recuperó el glamour más tradicional, con un vestido blanco de inspiración clásica que celebró la elegancia atemporal. El drapeado suave le acompañó la silueta con naturalidad, marcándole la cintura y extendiéndose en una caída limpia hasta el suelo. El chal al tono, apoyado sobre los brazos, le dio un aire escultórico, mientras que las joyas brillantes iluminaron el escote sin competir con la pureza del diseño. Fue una aparición luminosa y profundamente refinada.

Selena Gómez

Selena Gomez Selena Gómez. EFE

Por último, Selena Gómez apareció con un vestido negro largo que se transformó por completo gracias a un detalle de plumas blancas que cubrió los hombros y el escote. Un detalle que le añadió textura y un toque retro que recordó al glamour hollywoodense de otras décadas.