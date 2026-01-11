El look nocturno de la China Suárez que anticipa la moda del invierno 2026

No te pierdas todos los detalles y fotos del look que lució la China Suárez para una salida noctura en pleno invierno de Turquía.

Desde Turquía, la China Suárez compartió en sus redes una serie de fotos de su salida nocturna. El look que llevó para la ocasión, se construyó sobre una base completamente negra. La actriz eligió un top sin mangas con plumas en el escote, un detalle que le añadió textura y la hizo ver muy chic.

Para equilibrar la parte superior, llevó unos shorts negros de corte clásico, que mantuvieron la silueta limpia. Las medias translúcidas acompañaron la propuesta con sutileza, mientras que las botas altas de cuero terminaron de definir el perfil urbano del outfit.

Sobre los hombros, la China agregó un tapado largo negro, de líneas rectas y caída amplia. Esta prenda funcionó como el eje estructural del look, el cual se proyecta como una de las piezas clave del invierno por lo versátil y capaz de elevar cualquier estilismo que es.

Los accesorios fueron mínimos y bien elegidos, y optó por una cartera negra, de tamaño medio y diseño simple rectángular.