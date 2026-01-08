Morena Beltrán se comprometió en microbikini: mirá el look

Mirá la microbikini multicolor con la que Morena Beltrán se comprometió con el futbolista de Boda, Lucas Blondel.

Morena Beltrán vivió un momento que difícilmente podrá olvidar. En medio de unas vacaciones soñadas junto a su novio, Lucas Blondel, y un grupo de amigos, el futbolista de Boca Juniors le pidió matrimonio durante un paseo en yate. Tras compartir el video del compromiso, que rápidamente se volvió viral, Morena publicó en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes de esos días de verano. En todas ellas, se la ve con la microbikini que llevaba puesta en el momento exacto en que dijo “sí”.

Mirá el momento en que Morena dio el "sí": Lucas Blondel y Morena Beltrán se casan Lucas Blondel y Morena Beltrán se casan Morena Beltrán /IG El diseño elegido fue una microbikini strapless de estampado floral multicolor, con una bombacaha tiro alta y bien cavada. Los tonos mostaza, turquesa, fucsia y rojo se combinaron en una propuesta ideal para el alto verano.

En algunas de las fotos, Morena apareció con el pelo pasado por agua y el rostro al natural, una decisión que sumó frescura y autenticidad en su posteo. En otra, completó el look con anteojos de sol negros, logrando un contraste sobrio que equilibró la explosión de color de la bikini.

Junto a las imágenes, Morena escribió: “Para compartir con mucho amor. Muy, muy feliz año para todos”.