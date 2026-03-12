¿Traición entre amigas? La escandalosa teoría sobre la ruptura del vínculo entre Zaira Nara, Paula Chaves y la China Suárez
En Puro Show, Angie Balbiani dio a conocer una nueva versión sobre por qué se rompió la relación entre Zaira Nara, Paula Chaves y la China Suárez
El vínculo que durante años unió a Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves, junto a María del Cerro. supo ser muy cercano. Sin embargo, con el tiempo esa amistad se rompió y, según trascendió recientemente, habría una nueva hipótesis que explicaría qué ocurrió entre ellas.
En Puro Show, Angie Balbiani reveló una versión que comenzó a circular sobre el conflicto. "Hay una versión que dice que Paula le había dado un audio a Zaira de la China", contó la panelista del ciclo de Eltrece.
Esto fue lo que contó Angie Balbiani en Puro Show
Según esa misma teoría, el material habría pasado de mano en mano hasta terminar expuesto públicamente. "Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda lo hizo público", sumó la periodista, en referencia a Wanda Nara.
De acuerdo con estos rumores, ese episodio habría sido determinante para romper definitivamente la relación entre Chaves y Suárez, y también habría generado un fuerte distanciamiento con Zaira.
El supuesto conflicto habría ocurrido en 2021, en medio del escándalo por el affaire que se le atribuyó a la actriz con Mauro Icardi en un hotel de Francia. A partir de esta versión, algunos interpretan que podría haber más motivos detrás de la tensión entre las amigas, lo que explicaría el malestar de Paula Chaves cada vez que se vincula su alejamiento de Zaira Nara únicamente con su relación con Facundo Pieres.