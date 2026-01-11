Luisana Lopilato frente al mar: un look simple y chic para recrear

Luisana Lopilato está celebrando los días de verano con su familia y mostró un look perfecto para la playa.

En pleno receso escolar de sus hijos, Luisana Lopilato eligió el mar y la naturaleza como refugio, y compartió varias fotos que transmitieron calma y disfrute.

En la primera imagen, se mostró en la orilla de una playa de arena blanca y mar turquesa. Llevó un sombrero blanco de ala ancha y una camisa abierta sobre un traje de baño. El toque inésperado fue el arcoíris que apareció entre las nubes y le dio un aire casi cinematográfico.

La segunda foto fue de un primer plano con el mar de fondo y el arcoíris todavía visible. La tercera la mostró de cuerpo entero, saludando a cámara, con el mismo look relajado de malla negra y camisa oversize de lino que se convirtió en el hilo conductor de las imágenes.

Como cierre de lo compartido, Luisana escribió: “El mar siempre me saca una gran sonrisa… y pecas también”.