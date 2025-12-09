El look sobrio y sofisticado de Luisana Lopilato en su encuentro con el Papa

La actriz deslumbró en el Vaticano con un look solemne y lleno de emoción. No te pierdas las fotos del look de Luisana Lopilato.

Luisana Lopilato, siempre cálida en redes, compartió imágenes que mostraban no solo su encuentro con el Papa León XIV junto a Michael Bublé, sino también la carga espiritual que vivió durante la sexta edición del Concierto con los Pobres.

En las fotos, Luisana apareció envuelta en un vestido borgoña, casi vinoso, que resaltaba sin gritar y que encajaba perfectamente con la solemnidad del entorno. La prenda caía con un equilibrio entre estructura y fluidez que generaba una silueta larga, mietras el cuello era alto y las mangas largas reforzaban esa estética respetuosa y sobria, así como el largo que era hasta el piso.

El mensaje que acompañó las imágenes dejó entrever lo que significó la jornada para ella: “¡Dios es grande! Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante”. No había exageración en sus palabras, sino un agradecimiento genuino hacia lo vivido. Acto seguido, le dedicó un párrafo entero a su esposo: “No puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike… Fue un momento lleno de emoción, pero también lleno de orgullo”.

El Concierto con los Pobres, nacido en 2015 y organizado para acercar música a personas en situaciones vulnerables, sumó este año la presencia destacada de Michael Bublé. Luego de la presentación, los artistas y autoridades se acercaron para saludar al Papa. Luisana, ubicada junto a él, dejó que su vestido borgoña dialogara con los tonos tierra de los frescos del Vaticano, generando un contraste visual que la volvía centro de la escena sin quererlo.

En cuanto al beauty look, optó por la naturalidad que mejor expresa su personalidad, y llevó un maquillaje suave, con labios neutros y piel radiante, acompañado por un peinado suelto de ondas livianas.