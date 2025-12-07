Mirá el look de Pampita que se volvió referencia para los actos escolares

Pampita marcó la diferencia en el concert de su ahijado con un estilismo boho urbano. No te pierdas la foto de su look.

Pampita sorprendió en el concert escolar de su ahijado Gauthier con un estilismo que resolvió en un segundo el dilema clásico de diciembre, de lograr vestirse a tono con el calor, con frescura, pero sin perder presencia. Esto lo logró con un look boho urbano.

Ella acompañó a Gauthier con una mini negra camisera que definió el espíritu del día, mientras que el vestido era liviano y con buen movimiento.Terminó siendo un ejemplo concreto de cómo las prendas simples, cuando están bien elegidas, resuelven un evento entero.

En cuanto a accesorios, lució un cinturón marrón XL con tachas y hebilla, justado a la cintura, que cortó la paleta monocromática del vestido y construyó la silueta que convirtió lo básico en algo memorable.

Las texanas en tono suela terminaron de redondear la propuesta, y se volvieron el punto de apoyo que equilibró la mini sin exigir tacos altos. En los últimos veranos, estas botas se instalaron como un básico indiscutido del guardarropa, y en Pampita funcionaron sin verse llamativas ni tímidas, sino justas.

Por último, agregó unos lentes redondeados negros, cadenas doradas finas en capas y un maquillaje discreto que acompañó sin robar protagonismo.