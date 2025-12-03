En medio de la polémica, Pampita rompió el silencio y contó por qué cobra por dar entrevistas: "Es como ir a un psicólogo"

En la gala de la revista GENTE, Ángel de Brito le consultó a la modelo por sus recientes dichos sobre cobrar por dar notas y Pampita explicó su postura.

Este martes se realizó la gala de los Personajes del Año 2025 de la revista GENTE, y Pampita fue una de las figuras que dijo "presente". Durante el evento, no pudo evitar ser consultada por sus recientes declaraciones acerca de que cobra para asistir al programa de Mario Pergolini.

"Había mucha polémica con Pergolini que dijo 'Pampita nos quiere cobrar'", le mencionó Ángel de Brito. La modelo no esquivó la cuestión y respondió con naturalidad: "Siempre cobro, vos sabés que cobro". El periodista retrucó: "A mí no me cobres". A lo que la conductora le recordó: "Pero me invitaste al streaming y te dije que cobraba, ¿te acordás?".

Pampita 2 La modelo explicó porqué cobra por dar entrevistas. RS Fotos. "Sí, ¿y por qué me cobrás a mí?", insistió el comunicador. Pampita explicó el motivo: "Porque no tengo tiempo, tengo que suspender un evento si tengo que ir a un programa". De Brito respondió con ironía: "A las doce del mediodía no tenés un evento". Sin dudarlo, la modelo sostuvo: "Tengo muchos eventos".

Pampita remarcó que no se trata de un capricho, sino de organización laboral: "En serio, es trabajo". Sin embargo, también señaló su buena predisposición con el programa: "Pero a LAM fui siempre gratis. Y siempre que paro, le doy notas a todo el mundo". "Eso es verdad", concedió Ángel de Brito.