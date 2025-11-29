Mario Pergolini cerrará la temporada 2025 de Otro día perdido con una invitada de lujo: de quién se trata

Tras un ciclo de éxito, el conductor prepara un cierre inolvidable para su late night show con una invitada sorpresa que regresa a la señal.

Tras consolidar una audiencia fiel en el prime time de El Trece, el carismático y ácido presentador, Mario Pergolini, se prepara para bajar el telón de la primera entrega de su aclamado late night show. Otro Día Perdido, se ha erigido como un faro de relevancia televisiva acompañado por excelentes mediciones de rating, gracias a la participación de figuras de alto perfil que han marcado la agenda del espectáculo. Desde talentos internacionales como la cantante Rosalía, que brilló este viernes, hasta figuras mediáticas como la China Suárez y Mauro Icardi, el ciclo ha sabido generar el contenido que el público espera, asegurando el éxito de la vuelta del conductor a la televisión abierta.

La gran figura para el cierre de Mario Pergolini Alejandro Dolina y Mario Pergolini en Otro día perdido Alejandro Dolina fue uno de los invitados de Otro día perdido. Captura de pantalla Instagram Otrodiaperdido. El desenlace de esta exitosa primera etapa está programado para el próximo viernes 19 de diciembre, y todo indica que será un evento memorable. Para la emisión final, la producción de Otro Día Perdido tiene planeado un verdadero "broche de oro" a modo de despedida temporal. Conforme a información exclusiva obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la conductora y modelo, Pampita Ardohain reconocida también por su trayectoria en la señal de Constitución, será la invitada de lujo. Esta aparición marcará el regreso de la celebridad a El Trece luego de la reciente conclusión del ciclo de entretenimiento Los 8 Escalones, el cual estuvo bajo su conducción durante la última temporada. La fuente afirmó que la figura es la elegida para este gran evento.

La China Suárez fue entrevistada por Mario Pergolini La China Suárez entrevistada por Mario Pergolini en Otro día perdido La China Suárez entrevistada por Mario Pergolini en Otro día perdido. Video: Otro día perdido (El Trece) El retorno del comunicador al aire de la televisión abierta se produjo después de casi dos décadas de ausencia de la pantalla chica tradicional, siendo este proyecto, Otro Día Perdido, su gran apuesta en formato Late Nite. La repercusión que ha tenido a lo largo de 2025 no solo ha cumplido las expectativas, sino que las ha superado, dejando a los ejecutivos de El Trece más que satisfechos con los niveles de rendimiento y la calidad del producto.