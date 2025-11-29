Rosalía le reveló a Mario Pergolini que se inspira en un icónico cantante de tango argentino

Una de las figuras más importantes de la música actual contó en Otro Día Perdido un inesperado recurso que utiliza para su composición.

El panorama musical internacional ha sido sacudido por la enérgica renovación que propone la superestrella española, Rosalía. No obstante, detrás de su vanguardista sonoridad, se esconde una llamativa predilección por la lírica tradicional. En un reciente diálogo con Mario Pergolini en su programa Otro Día Perdido (El Trece), la compositora desclasificó una fuente de inspiración musical que sorprendió a sus seguidores: las letras de tango. Lejos de la música urbana que la catapultó a la fama, la artista se sumerge en los clásicos para alimentar su proceso creativo.

La conexión de Rosalía con el tango Rosalía en ODP pose Mario Pergolini obtuvo la singular confesión de la cantante respecto a las influencias que recibe del tango. Foto: X @RosaliaAccess La revelación se produjo mientras la intérprete de “Malamente” detallaba los intensos tres años de dedicación que requirió la confección de su más reciente material discográfico llamado LUX. Rosalía explicó que, aunque el piano y la voz son los pilares instrumentales en la génesis de sus temas, su método de trabajo se complementa con la consulta de material bibliográfico especializado. Este riguroso enfoque intelectual la lleva a la consulta de poemarios y compendios líricos que trascienden fronteras y géneros, buscando esa inspiración musical pura.

“Tenía una mesa llena de libros que iba consultando y de hecho tenía uno entre ellos que era de letras de tango... justamente pues me acuerdo de esta ahí mirando trabajo de Carlos Gardel...", confesó la artista a Pergolini, confirmando que la riqueza poética del género porteño es un motor clave para su escritura. La profundidad narrativa y la carga emocional de estos textos se transforman en catalizadores para hallar la voz de sus propias composiciones.

El legado de Carlos Gardel en la música de Rosalía

Esta inclinación por la tradición lírica confirma la profunda conexión que la artista mantiene con todo aquello que representa. "Recojos de letras tradicionales" y "poemario", según sus propias palabras. Dicha práctica es fundamental para que Rosalía pueda concebir sus versos, situando al ineludible tanguero, Carlos Gardel, como un referente activo en la inspiración musical de una de las figuras más influyentes de la actualidad. El legado del recordado "Zorzal Criollo", cuya vida se truncó en un siniestro aéreo en 1935, sigue reverberando en la creación contemporánea.