El arrasador logro de Mario Pergolini en el rating con Rosalía como invitada

Este viernes, Mario Pergolini conquistó una gran victoria en el rating con la presencia estelar de la cantante Rosalía en el segmento de la entrevista en Otro día perdido (El Trece). De esta manera, el conductor salió airoso en el cierre de una semana tras una seguidilla de complicaciones en materia de mediciones.

En el repaso de los números de Pergolini en estos últimos días, el ex CQC consiguió este jueves junto al icónico Julio Bocca como invitado un promedio de 3.9 puntos de rating, mientras que el miércoles la marca fue sorpresivamente más baja con Valeria Lynch en el living televisivo del late night show que apenas alcanzó 3.6.

Un poco antes, este martes Mario Pergolini protagonizó un reencuentro al aire con el productor Daniel Grinbank, fundador de la radio Rock&Pop y figura fundamental en el crecimiento profesional del conductor, quien no dudó en reconocer la influencia de su impulsor. En dicha oportunidad, Otro día perdido logró un considerable promedio de 4.5 puntos de rating .

Concluyendo el recorrido retrospectivo de las mediciones más recientes de Pergolini , el conductor abrió la semana este lunes apostando por el atractivo de un popular referente de la música como Trueno, y el rating en tal ocasión arrojó un reporte de 3.9 puntos.

Sin dudas, el plato fuerte de audiencia para Mario Pergolini llegó finalmente este viernes con el desembarco de la estrella internacional Rosalía , que le dio al ciclo del prime time un arrrasador promedio de 5.4 puntos de rating , con lo cual Otro día perdido conquistó su mejor número de la semana y se coronó como lo más visto del día en El Trece, superando incluso a Buenas noches familia, la propuesta de entretenimiento que encabeza Guido Kaczka en el mismo canal; que esta vez midió 5.1.

La sorprendente inspiración musical de Rosalía: ¿Qué tienen que ver las letras de tango?.

En el mano a mano de Pergolini con Rosalía, la exitosa cantante catalana reveló detalles de la creación de su más reciente y aclamado álbum, Lux, en el que interpreta canciones en 13 idiomas diferentes y explora una variada paleta de estilos musicales.

En la extensa charla con Mario Pergolini, Rosalía contó que en el proceso de creación de su disco, que le llevó tres años de trabajo, resultó influyente un libro con letras de tango de íconos como Carlos Gardel, y la artista se reconoció como "perfeccionista" al momento de concebir su obra.

El obsequio de Mario Pergolini a Rosalía en una noche soñada en el rating

Entre los momentos más amenos de la entrevista que tanto rindió a nivel de rating, Rosalía contó que usa stickers de Lionel Messi en sus chats telefónicos, y en la despedida, cuando Mario Pergolini agradeció la presencia de la artista, la sorprendió gratamente obsequiándole una camiseta de Boca Juniors.