Alarma y desconcierto por el papelón que protagonizó El Trece en el rating

En medio del incierto presente en que navega la televisión abierta, este jueves el segundo canal más visto del país tuvo un día negro en las mediciones.

Este jueves, El Trece atravesó una jornada para el olvido en materia de rating, con varios programas medulares de su grilla marcando promedios de rating notoriamente por debajo de las mediciones habituales. De hecho, una serie de los años '50 que el canal emite eternamente en repetición, fue la propuesta más vista del día en la señal.

Ni siquiera un caballito de batalla como Guido Kaczka logró salvar a El Trece de la debacle durante este jueves, ya que Buenas noches familia apenas consiguió 3.8 puntos de rating, el número más bajo para este ciclo de entretenimiento en los últimos dos meses y medio. Insólitamente, el producto que suele liderar el ranking del canal en cuestión, esta vez ni siquiera quedó en el top 3 de los más elegidos.

De hecho, lo más sintonizado este jueves en El Trece fue El Zorro, la icónica lata de 1957 que la señal tiene en pantalla por enésima vez, y que en esta oportunidad promedió 4.7 puntos de rating. En el segundo lugar quedó Mediodía Noticias con 4.3, y en el tercer puesto Otro día perdido, el late night show de Mario Pergolini, que en su más reciente emisión contó con la presencia de Julio Bocca como invitado estelar en la entrevista.

El Trece atravesó un día negro en materia de rating Julio Bocca estuvo en el programa de Mario Pergolini en El Trece En una noche en que el rating de la televisión de aire se repartió con la atención que capitalizó la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable, que salieron al aire a través de la pantalla de C5N, es probable que el bajón que experimentó El Trece en el prime time responda a una ocasional fuga de audiencia hacia esa entrega de galardones. Coletazo que también se vio reflejado en un tanque como MasterChef Celebrity, que este jueves en Telefe alcanzó un promedio de 11.9 puntos, marca ligeramente infierior a la que habitualmente conquista el reality culinario.