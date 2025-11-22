Mario Pergolini acorraló en el rating a Telefe con un popular cantante como invitado

En el cierre de la semana en Otro día perdido, el conductor y su producción confiaron para el segmento de la entrevista en el carismático vocalista de una banda que es sensación nacional.

Este viernes, Mario Pergolini sorprendió en el rating al imponerse en la competencia directa contra un tanque de Telefe, apostando por un popular y carismático como invitado para el segmento de la entrevista en su programa Otro día perdido (El Trece).

En una jornada como la del cierre de la semana, que suele tener un bajo encendido en materia de mediciones, Pergolini logró destacarse en la competitiva franja del prime time, superando a su principal rival de cada viernes, Por el mundo (Telefe).

Durante el horario en que el ciclo encabezado por Marley batalló en simultáneo con el late nigh show de Mario Pergolini, los números se inclinaron a favor del ex CQC, quien trepó a una marca de 4.6 puntos de rating, mientras la clásica propuesta de viajes de Telefe en ese lapso hizo 4.1.

En tanto que si vamos a la marca general de ambos envíos considerando su emisión completa, Otro día perdido promedió 4.5 puntos de rating, mientras que Por el mundo consiguió 6.1. En la tabla general del viernes en El Trece, Pergolini quedó en el tercer puesto detrás de Buenas noches familia y Telenoche, que lograron 4.9 y 2.7 puntos respectivamente. Del otro lado, Marley se posicionó como la segunda alternativa más elegida de Telefe en el cierre de la semana, debajo de El noticiero de la gente, que conquistó 6.4.

Tras una jugada difícil de superar, como la que planificó la producción de Mario Pergolini el viernes pasado con la China Suárez como invitada, la elección de Emanuel Noir, cantante de la banda de música tropical Ke Personajes, rindió buenos dividendos en el rating.