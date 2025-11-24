Mario Pergolini entrevistará a un reconocido artista y buscará liderar el rating de El Trece

El conductor comienza de manera firme la semana y tendrá a un famoso cantante como invitado.

El periodista estará muy bien acompañado en su programa. Foto: captura de video/ El Trece.

Mario Pergolini pudo encontrarle la vuelta a Otro Día Perdido y dejó atrás los malos números del inicio. El conductor que volvió a la televisión después de 15 años entrevistó hace pocos días a Eugenia China Suárez marcando el récord de audiencia y pudo llegar a un promedio de 7.1 puntos de rating.

El día viernes volvió a jugar fuerte y se impuso de gran manera contra Telefe quien puso al aire Por el Mundo, el clásico programa de viajes que es conducido por Marley. En las últimas horas la producción anunció la llegada de un gran artista y el ciclo del periodista arrancará con todo la semana.

Se trata nada más ni nada menos que de Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido como Trueno. El joven cantante se sentará junto a Mario Pergolini y su equipo en un programa que promete ser imperdible.