La irónica burla de Mario Pergolini que apuntó directo contra Claudio Fabian Tapia por el "pasillo" de Estudiantes a Central

Luego de que Mario Pergolini revelara que Claudio Fabián Tapia , mejor conocido como "Chiqui" Tapia, es la persona que más cartas documento le envió por las críticas que suele lanzar desde Otro día perdido , el conductor volvió a apuntar contra el presidente de la AFA.

Nuevamente, en su programa, aprovechó para burlarse de la polémica decisión de obligar a Estudiantes de La Plata a hacerle un "pasillo" a Rosario Central.

En el inicio del ciclo, el periodista apareció sosteniendo una copa al aire, en modo triunfal. El gesto fue una clara parodia del trofeo que Tapia le entregó a Central antes del cierre del campeonato, solo por los puntos obtenidos.

"Me nombraron mejor conductor hispanoparlante sub-70 de los últimos seis meses", lanzó Pergolini. En ese instante, Rada, Laila y el público se dieron vuelta, imitándole a Estudiantes su forma de protesta durante el polémico pasillo. "Ah, me hacen la gran Estudiantes", expresó el conductor al ver la reacción de todos los presentes.

Acto seguido, el comunicador redobló la ironía al explicar su supuesto galardón: "No se confundan. Me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Me sumaron el rating de todas las visualizaciones de todas las redes sociales y soy el campeón de la tele. ¿Qué problema hay? Fue una elección transparente. ¡La gente votó!".

"¿No me dejan trunfar? Okey, si quieren lo devuelvo, pero, eso sí, también voy a tener que devolver la guita del premio que iba a repartir con todos ustedes", continuó el conductor. De inmediato, el estudio explotó con un "¡Dale campeón!" colectivo.

"Así somos. Si vamos entre todos sí. Si no, no. ¡Me encanta el fin de semana que estamos teniendo de ‘no fútbol’! No fútbol, no campeonato, nada", reflexionó Mario Pergolini. "El concepto AFA del fútbol, me gusta", sumó el periodista antes de respaldar la reacción que tuvo el plantel de Estudiantes en el partido del domingo, donde además el equipo terminó imponiéndose 1-0 en el Gigante de Arroyito.