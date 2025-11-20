Mario Pergolini destapó una inesperada anécdota con Alejandro Dolina... ¡cuatro décadas después!

La visita de Alejandro Dolina a Otro día perdido terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del ciclo. Lo que parecía una entrevista más tomó otro rumbo cuando Mario Pergolini decidió traer al presente un recuerdo que llevaba guardado casi cuatro décadas.

En medio de la charla, el conductor sorprendió a Dolina con una confesión inesperada. "Tengo una anécdota con vos. Yo cuando era muy chico trabajaba en Radio Continental, cuando tenía 17 años, año 87, 88, ya no me acuerdo mucho, y a la noche yo terminaba de hacer un programa que hacía que nadie escuchaba ni nada, y me iba a Continental, ahí frente al Tortoni", relató Mario, abriendo la puerta a una historia que jamás había compartido públicamente.

Alejandro Dolina en Otro día perdido Pergolini reveló una anécdota con Alejandro Dolina que guardó por 40 años. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Según reconstruyó, en esos años él se acercaba cada noche a ver en vivo el programa que Dolina conducía junto a Adolfo Castelo. "En la radio, a ver el programa que hacías con Castelo. Y durante muchos meses fui al que anoté los llamados que hacía la gente para que se lo pasen a ustedes. E increíblemente, yo siempre digo que, ni lo recordarán ni lo registrarán, porque fue hace un montón de tiempo, pero siempre digo que gracias a Castelo y a vos, y haberlos visto a esa radio, yo creo que hice la radio que hice por ver cómo hacían ustedes radio", compartió el periodista.

"Así que aprovecho después de tanto tiempo. Porque creo que ni te imaginabas que hace 40 años levantaba los mensajes de la gente que llamaba a ese programa para después pasárselos a ustedes, ¿no?", añadió el conductor.