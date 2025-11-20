La exconductora de Telefe rompió el silencio en A la Tarde y fue contundente con sus declaraciones.

Jésica Cirio reapareció nuevamente en la televisión luego de lo que fue el escándalo con Elías Piccirillo, quien hace poco recibió prisión domiciliaria. Desde el programa A la Tarde fueron a buscar su palabra para hablar sobre este tema, pero también para consultarle sobre su situación sentimental.

Oliver Quiroz, cronista del ciclo de América, no dudó en ir al hueso y le expresó que en "Infama dieron la primicia de que estás de novia con Nicolás Trombino". En este momento, la exconductora de La Peña de Morfi sorprendió con su respuesta.

La llamativa respuesta de Jésica Cirio cuando le preguntaron si estaba en pareja La llamativa respuesta de Jésica Cirio al ser consultada sobre su situación sentimental "La verdad, hoy estoy en un momento en que prefiero preservar mi vida privada, pero estoy muy bien", comentó. Luego subrayó que elige preservar algunas cosas de su vida debido a que "me siento mejor así y creo que es un año bastante duro, pero todo bien".