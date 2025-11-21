El exmarido de Pampita habló con el programa de Yanina Latorre y fue contundente ante los rumores.

Roberto García Moritán se encuentra muy feliz con Priscila Crivocapich y, a seis meses de que confirmaron su relación amorosa, el rumor sobre un posible casamiento comenzó a circular. Desde Sálvese Quien Pueda fueron a buscar al empresario y fue contundente.

El exministro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió apostar nuevamente al amor con la modelo. Lo cierto es que la versión de una posible boda surgió y él aclaró todo en el programa de América que lleva adelante Yanina Latorre.

García Moritán fue tajante luego de escuchar la pregunta del cronista del programa y dejó en claro que el rumor es totalmente falso: "No, no. Debe haber sido un rumor, un malentendido. Estoy muy bien así", declaró sin vueltas.

Roberto García Moritán fue contundente al hablar de los rumores de casamiento Roberto García Moritán rompió el silencio tras los rumores de casamiento con Priscila Crivocapich Cuando el cronista insistió sobre la posibilidad de una boda a fin de año, Moritán fue aún más sincero: "Lejos de ser parte de mis planes, ni este año ni el año que viene". También subrayó que el tema casamiento no es algo que se hable puertas adentro con Priscila Crivocapich.