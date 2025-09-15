En "Puro Show" contaron los detalles y además dialogaron con la conocida comunicadora quien expresó que pese a esto no la van a callar.

Jésica Cirio vuelve a estar en el foco de la polémica luego de una fuerte denuncia que realizó una conocida periodista de espectáculos. La comunicadora trabaja en estos momentos como panelista en América y en las últimas horas en "Puro Show" hablaron con ella sobre la amenaza que recibió.

"Esta vez Jésica Cirio y su entorno otra vez están envueltos en alguna turbina... A Majo Martino la amenazaron por WhatsApp", comenzó diciendo Pampito, uno de los conductores del programa de El Trece. Posteriormente, pasaron la palabra de Majo, quien contó lo sucedido en "Sálvese Quien Pueda" y luego habló con el cronista de "Puro Show".

"Recuerdan que hablamos de Martín Migueles, Wanda Nara y su nuevo amor. Nombramos a una persona a la que Wanda Nara le pidió referencia de Martín Migueles, por esa información yo fui amenazada. Cuando estaba en mi casa recibo de un anónimo una amenaza por haber mencionado a Jésica Cirio", comentó en el programa de América.

Video: Majo Martino confirmó que fue amenazada tras hablar de Jésica Cirio Polémica con Jésica Cirio: una periodista de América confirmó que fue amenazada por hablar de ella

La periodista rompió el silencio tras sus dichos y contó detalles fuertes de la amenaza que recibió: "Me llegó un mensaje anónimo diciéndome 'esto no se hace, nombraste a Jésica sin su consentimiento'". También expresó que no sabe si por el momento realizará la denuncia.