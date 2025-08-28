Revelaron que Jésica Cirio está nuevamente involucrada con un novio que fue denunciado por una polémica estafa

Luego de que revelaran la identidad de la nueva pareja de Jésica Cirio, se conoció que el empresario está involucrado en una estafa millonaria con un empleado.

En un programa de espectáculos de El Trece, la cronista Fernanda Iglesias reveló durante la jornada de este miércoles que existiría una causa judicial en contra de Nicolás Trombino, la nueva relación sentimental de la modelo Jésica Cirio, acusado de cometer un fraude de enorme magnitud económica.

Según relató la picante periodista de Puro Show (El Trece), el presunto perjudicado por la estafa es un individuo conocido como Sandro, oriundo de Guernica, quien inicialmente se desempeñó laboralmente en los establecimientos rurales propiedad del padre de Trombino y posteriormente pasó a hacerlo directamente para el propio Nicolás. "Un señor, al que le dicen Sandro, de Guernica, trabajaba en el campo del papá de Nicolás Trombino y después empieza a trabajar con Nicolás. Sandro confía ciegamente en Nicolás, trabaja con él, muy contento. Y Nicolás abre un frigorifico, lo pone a nombre de su esposa, la madre de su hijo, y sin que Sandro supiera lo pone como responsable de todo el lugar", comenzó informando Iglesias.

La investigación del programa de chimentos señala que el método habría consistido en engañar a la víctima para que suscribiera documentación legal sin comprender su contenido. Iglesias agregó más precisiones sobre el desarrollo del esquema realizado por el nuevo novio de Cirio: "Recolectando información con la hija, parece que le daba papeles para firmar y le decía 'esto es por el salario familiar', y él, que confiaba y según su hija es casi analfabeto, firmaba todo porque no tenía ese poder de comprensión de leer un documento. Quedó engrapado como director de esa empresa y Nicolás nunca pagó los impuestos".

Los detalles de la polémica estafa vinculada al nuevo novio de Jésica Cirio La polémica en la que está involucrado el nuevo novio de Jésica Cirio La estafa en la que está involucrado la nueva pareja sentimental de Jésica Cirio. Video: Puro Show (El Trece)

Las gravísimas consecuencias para el denunciante no se hicieron esperar. Hace aproximadamente dos años, el hombre habría sido notificado de una demanda en su contra por defraudación fiscal, con una deuda que ascendería a la suma de 400 millones de pesos. "Entonces, hace dos años le llega una denuncia a este señor por evasión de impuestos. Debe 400 millones de pesos. El señor se presenta en el juzgado de La Plata, explica todo, tuvo que ir a una indagatoria, es un delito penal, sigue procesado. Esto le impide a él jubilarse, pensionarse, hacer un montón de cosas que necesitaría porque tiene problemas de salud", explicó Iglesias sobre la polémica que gira en torno a la actual pareja de Jésica Cirio.