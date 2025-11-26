Mario Pergolini se refirió al escándalo del concejal mendocino que fue detenido por manejar alcoholizado

El conductor de El Trece se mostró sorprendido por lo sucedido en la provincia y que tiene a Martín Antolín en el medio de la polémica.

El periodista no pudo salir del asombro ante la noticia.

En la madrugada del lunes, personal policial tomó la decisión de detener a Martín Antolín, concejal por el Partido Libertario en el departamento de San Rafael, que se encontraba manejando con un alto nivel de alcohol en sangre. La situación sucedió en calle Arístides, pleno centro mendocino y quien habló sobre el tema fue Mario Pergolini.

Al momento de hacerle el control de alcoholemia, los efectivos actuantes notificaron que el edil manejaba su BMW descapotable, sin patente, con 1,16 gramos de alcohol en sangre.

Mario Pergolini decidió opinar sobre lo sucedido y lo hizo con ironía en Otro Día Perdido: "Martín Antolín, del Partido Libertario, fue detenido en el control policial. Estaba en un descapotable sin patente y con una copa de vino en la mano".

Mario Pergolini se refirió al escándalo con el concejal mendocino que manejó borracho Mario Pergolini se refirió al escándalo del concejal mendocino que fue detenido por manejar borracho "Tranqui el tipo. No es un caso aislado, otros dos funcionarios dieron positivo en los últimos años", expresó Pergolini. Posteriormente a esto y fiel a su estilo irónico, lanzó una frase contudnente que segundos después su compañero aclaró que era broma.