Pampita revolucionó un shopping con una falda muy particular

No te pierdas las fotos del look de Pampita en el DOT Buenos Aires: un vestido con volumen, tono blanco marfil y el toque justo de glamour.

Pampita pasó por el nuevo local de Shibinda en DOT Baires, encuentro que resumió en su post de Instagram como: “Visitando a mis amigas de @shibinda en el nuevo local de @dotbaires! Vengan a conocer toda la nueva colección, soy Fan! @agusbruchmann”

El vestido que llevó en la visita se trató de un mini off shoulder en tono marfil, diseñado con un volumen suave que caía en un globo delicado desde la cadera. El escote bardot, estaba marcado por un frunce ondulado que rodeaba los hombros y que le daba un aire etéreo, mientras que el cuerpo ajustado le delineó la figura con una elegancia descontracturada.

El tejido tenía una textura mate, con una consistencia liviana que acompañaba el movimiento; clásico de las prendas veraniegas de lujo que no necesitan brillar literalmente para llamar la atención. Al look, le sumó unos aros grandes de aro en tono dorado, como único accesorio contundente.

El beauty de Pampita acompañó con el pelo recogido en un rodete pulido, y un maquillaje que se mantuvo en clave natural, con la piel luminosa, los ojos apenas definidos y los labios en un nude con un toque gloss.

El vestido que Pampita lució en DOT se convirtió en el nuevo objeto de deseo fashionista.

El dress code veraniego según Pampita: un off shoulder impecable y un beauty que fue pura frescura.

Su visita al nuevo local terminó convirtiéndose en el estilismo más comentado de la semana.

