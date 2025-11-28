Pampita arrasó en Madrid con el look total nude que todas querrán copiar este verano
El look simple y chic de Pampita mostró cómo llevar texturas acanaladas y tonos suaves de manera elegante y sin esfuerzo.
Pampita se instaló en la capital española junto a su novio, Martín Pepa, y entre tapas, paseos y esa vibra cálida de otoño madrileño, ella eligió un look que condensaba simplicidad, pero que también es un guiño directo a lo que se viene para la temporada de verano.
Lo interesante fue que no necesitó un estilismo recargado para sobresalir, ya que su apuesta giró en torno al tono nude, un monocromo que ya venía pisando fuerte en Europa. La prenda protagonista fue una falda midi tejida, ceñida al cuerpo, con una abertura lateral. El tejido en tono manteca le dio un aire suave, casi mediterráneo, ideal para los días de calor.
Te Podría Interesar
Para acompañarla, Pampita eligió un top al cuerpo del mismo color, logrando ese efecto estilizador del monocromo que parece alargar la silueta sin esfuerzo. El tejido acanalado, presente tanto en la falda como en la parte superior, añadió textura y elevó la simpleza a un nivel claramente sofisticado.
Como siempre, los accesorios funcionaron como la llave final del look. Llevó una cartera de cuero cognac al hombro, con diseño estructurado y correa ancha, y unos anteojos marrones con marco animal print. Las sandalias nude con plataforma, por su parte, reforzaron ese mix entre comodidad y altura, perfecto para un día de caminata.