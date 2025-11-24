¿Pampita tendrá su propia serie? la respuesta de la modelo y la actriz que eligió para interpretrarla
La mujer habló de la posibilidad de una biopic de su vida. En el auge de las series sobre diversos personajes argentinos, la actriz develó grandes detalles.
En una reciente visita al programa de streaming Sería Increíble (OLGA), Carolina "Pampita" Ardohain protagonizó un momento viral al imaginar quién podría ponerse en sus zapatos si se realizara una serie biográfica sobre su vida.
Entre risas y confesiones, la conductora se sometió a un juego donde le presentaron tres opciones para elegir a su "doble" en la ficción: Tefi Russo, Luli Fernández y la estrella pop del momento, Emilia Mernes.
La elegida de Pampita
Lejos de dudar, la modelo mostró su fanatismo por la cantante entrerriana y la señaló como la candidata ideal. “Emilia, me encanta. Emilia haciendo de Pampi, ojos oscuros, ¿sabés qué? Me representaría re bien”, aseguró con entusiasmo.
La ocurrencia fue celebrada por todos en el estudio, e incluso Pampita aprovechó la cámara para lanzar un guiño a la plataforma de streaming más famosa: “Netflix, ¿qué estás esperando?”.
¿Por qué no hay serie?
Más allá del juego, la entrevista tocó un punto real: ¿Existe la posibilidad de ver la biopic de Pampita en la pantalla chica? La modelo fue sincera y reveló que, aunque recibió ofertas, existe una traba legal y personal casi imposible de sortear: los coprotagonistas de su vida.
“Sí, me lo ofrecieron, pero no creo que tenga la autorización de toda la gente que aparecería”, explicó Ardohain, haciendo referencia tácita a sus exparejas y figuras mediáticas que han sido parte de su historia.
Para cerrar el tema, aclaró que la única forma de llevarlo a cabo sería alterando la realidad: “Tendrían que ponerles nombres fakes a todos. Sería imposible que me firmen los derechos. Juntar todos esos derechos es muy complicado”.