En una reciente visita al programa de streaming Sería Increíble (OLGA), Carolina " Pampita " Ardohain protagonizó un momento viral al imaginar quién podría ponerse en sus zapatos si se realizara una serie biográfica sobre su vida.

Entre risas y confesiones, la conductora se sometió a un juego donde le presentaron tres opciones para elegir a su "doble" en la ficción: Tefi Russo, Luli Fernández y la estrella pop del momento, Emilia Mernes .

Lejos de dudar, la modelo mostró su fanatismo por la cantante entrerriana y la señaló como la candidata ideal. “Emilia, me encanta. Emilia haciendo de Pampi, ojos oscuros, ¿sabés qué? Me representaría re bien” , aseguró con entusiasmo.

Embed - ¿Pampita tendrá su propia serie? la respuesta de la modelo y la actriz que eligió para interpretrarla

La ocurrencia fue celebrada por todos en el estudio, e incluso Pampita aprovechó la cámara para lanzar un guiño a la plataforma de streaming más famosa: “Netflix, ¿qué estás esperando?” .

Más allá del juego, la entrevista tocó un punto real: ¿Existe la posibilidad de ver la biopic de Pampita en la pantalla chica? La modelo fue sincera y reveló que, aunque recibió ofertas, existe una traba legal y personal casi imposible de sortear: los coprotagonistas de su vida.

“Sí, me lo ofrecieron, pero no creo que tenga la autorización de toda la gente que aparecería”, explicó Ardohain, haciendo referencia tácita a sus exparejas y figuras mediáticas que han sido parte de su historia.

Para cerrar el tema, aclaró que la única forma de llevarlo a cabo sería alterando la realidad: “Tendrían que ponerles nombres fakes a todos. Sería imposible que me firmen los derechos. Juntar todos esos derechos es muy complicado”.