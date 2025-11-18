Pampita hizo contundentes declaraciones respecto a los dichos de la China Suárez sobre Benjamín Vicuña

La reconocida modelo se refirió a las recientes polémicas mediáticas y reveló cómo es su actual vínculo con el padre de sus hijos.

La calma en el mundo del espectáculo pareció quebrarse en los últimos días tras las controversiales manifestaciones de la China Suárez sobre su relación en el pasado con el reconocido intérprete chileno, Benjamín Vicuña, apuntando indirectamente a su rol de padre. Ante la escalada mediática, fue Pampita, expareja del actor y madre de sus hijos mayores, quien decidió tomar la palabra para ofrecer una perspectiva distinta y defender la dinámica familiar que han construido con el paso de los años.

La postura de Pampita Ardohain sobre el escándalo Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita, habló en el programa Intrusos para desmarcarse de las críticas y subrayar la armonía que rige su actual conexión con Benjamín Vicuña. En un marcado contraste con otros relatos públicos, la figura televisiva enfatizó la colaboración ininterrumpida desde su separación. “Yo puedo hablar de cómo es mi relación con una comunicación muy fluida, siempre ponernos de acuerdo para todo lo que tiene que ver con la crianza, como ha sido desde el primer día que nos separamos, siempre se mantuvo así”, declaró la presentadora, dejando clara la solidez de su acuerdo parental.

Benjamín Vicuña: la defensa de la modelo de su rol como padre Pampita habló sin pelos en la lengua sobre los dichos de la actriz Pampita habló sin pelos en la lengua sobre los dichos de la actriz respecto a Benjamín Vicuña. Video: Intrusos (América TV) El eje central de su intervención fue el bienestar de su familia, motor que la impulsó a manifestarse tras percibir que el honor de Benjamín estaba siendo puesto en duda. “Salí a hablar de Benjamín porque estaban mis hijos de por medio, se estaba hablando de la forma de paternar sobre mis hijos también”, aseveró, antes de reafirmar la excelente condición emocional de los niños: “Mis hijos están muy bien, están muy bien. Están bien en todos sentidos, están muy contenidos familiarmente”.

Al ahondar en la excelente sintonía con su expareja, Ardohain insistió en que el diálogo es constante y total, lo que asegura una crianza unificada. “Mi realidad de mi familia con Benjamín es esta, es que nos llevamos muy bien y consensuamos en todo y todo se charla y todo se hace en conjunto y en equipo”, reveló sobre el engranaje que comparten para tomar decisiones. Este testimonio busca reafirmar que la percepción de Vicuña como padre está lejos de cualquier señalamiento negativo que pudiera haber circulado recientemente.