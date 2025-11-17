La China Suárez fue el tema central de este fin de semana y el inicio de una nueva. La actriz estuvo sentada en los sillones de Mario Pergolini y no dudó en hablar con Moria Casán . Con un rating alto y una gran revolución en redes sociales, quien se autodenomina como "Sangre Japonesa", paralizó los medios.

Aunque, la pareja de Mauro Icardi no fue la única en dar contenido, en simultáneo, apareció nada más y nada menos que Pampita Ardohain . La modelo estuvo en OLGA (Streaming) y allí destapó la olla respecto a numerosas situaciones y polémicas que rodearon su vida. Si bien la actriz se llevó todos los focos, Carolina no dudó en hacer show.

Algunos de los temas hablados por la presentadora tuvieron que ver con conflictos que en algún momento incluyeron su nombre y su imagen. Uno de ellos fue su supuesto encuentro y corto romance con Enzo Fernández.

Embed - Mientras la China Suárez se confesaba con Moria Casán: Pampita sorprendió al hablar de su vida personal

"Viene mi hijo Beltrán y me dijo '¿mamá vos estás saliendo con Enzo Fernández?'. Arranquemos de que, podría ser mi hijo, y después... no", expresó tajante Carolina .

Luego, confesó lo que hizo tras los rumores de aquel entonces: "Llamé a Valu Cervantes, su mujer, que en ese momento estaban separados. Le dije 'no lo conozco, yo fui a ver un partido porque me invitó mi novio Martín (Pepa)".

"En ese momento no publicaba fotos y nada, y le mando fotos a Valu, como diciendo 'este es mi nuevo novio, no lo estoy exponiendo, pero te lo muestro a vos'", cerró el tema, Pampita.

Otra anécdota que no pasó desapercibida

Otro de los temas charlados y que generaron picardía, fue el fanatismo de la morocha por Luis Miguel. Fue Damián Betular quien le preguntó si había tenido encuentros con el cantante. Con una risa espontánea, lo confesó:

"No conozco a persona a Luis Miguel, solo lo vi en el escenario. Me invitó muchas veces", expresó Pampita respecto a su relación con el mexicano. Luego, habló del motivo por el que rechazó la propuesta: "Había una época que venía mucho y como que siempre comía con muchas chicas... le llevaban chicas. Después esas chicas estaban mal vistas".

"No daba conocerlo porque daban por entendido que había pasado algo", cerró Ardohain respecto al tema con el que se la involucró algunas veces.