Destapan la trama oculta detrás de las entrevistas de la China Suárez con Mario Pergolini y Moria Casán: "Era como obvio"

En Secretos Verdaderos, aseguraron que hubo una razón clave detrás de las notas que se le hicieron a la actriz.

Tras los episodios polémicos que rodearon sus visitas fallidas a Luzu y Olga, la China Suárez finalmente pudo concretar dos entrevistas en eltrece: una con Mario Pergolini y otra con Moria Casán, en ambas acompañada por Mauro Icardi.

Pero el pasado sábado, en Secretos Verdaderos, dejaron expuesta la trama que habría permitido que esas notas se llevaran a cabo.

La China con Pergolini Mario Pergolini entrevistó a la artista en Otro día perdido. Foto: captura pantalla El Trece En el programa de canal América, Nora Briozzo aportó una mirada que encendió el debate: "Perdón ¿Quién hace la producción de su serie nueva? Hija del Fuego, ¡Adrián Suar! Entonces canal trece era como obvio. ¡Por eso Pergolini no fue al fondo ni la mató! Para mí él no se metió del todo por eso".

De inmediato, Cora Debarbieri sumó su análisis y sostuvo que la actriz repite una línea discursiva muy similar en cada aparición: "Yo veo que todas las notas que da ella son iguales, salvo algunas cosas nuevas que se atreve a contar, después es siempre la mujer que tiene carácter, que contesta, como que tiene el mismo relato, y con esto no estoy criticando a Pergolini".