Pampita cerró el año con un radical cambio de look: mirá lo que se hizo en el pelo

Pampita mostró su transformación en un evento junto a Martín Pepa y deslumbró con un vestido plateado.

Pampita decidió adelantarse al calendario y encarar las últimas semanas del 2025 con una imagen completamente renovada. Dejó atrás el largo característico que la acompañó en los últimos años y apostó por un carré que llamó la atención de sus seguidores. El paso por manos de Zacarías Guedes, su estilista de confianza, sin dudas marcó un antes y un después en su look.

El miércoles 19 de noviembre, la modelo llegó junto a su pareja, el polista Martín Pepa, a un evento solidario donde ambos se mostraron elegantes y en sintonía. Él optó por un saco blanco combinado con camisa, moño y pantalones negros, mientras que ella apareció con un vestido plateado cubierto de brillos, con espalda descubierta y un tajo profundo.

Pampita se mostró con el cabello castaño, prolijamente lacio y, a primera vista, parecía cortado a la altura de los hombros. Ese nuevo largo creó un marco distinto para su rostro, dándole una frescura inmediata. Muchos pensaron, en un primer momento, que se trataba de una peluca, pero no, era su pelo natural, estilizado con precisión para sumarse a la tendencia del carré, una de las más fuertes de la temporada.

Zacarías dilucidó el misterio contando a la prensa que solo fue un cambio de look. "Pusimos extensiones cortas y su pelo quedó abajo oculto con trenzas cocidas", explicó.

El look completo, funcionó como un conjunto coherente que la acompañó durante toda la velada, y que la hizo brillar más que de costumbre.