El impactante look cowgirl de Luciana Salazar con el que asistió al recital de Oasis

La modelo argentina, Luciana Salazar, sorprendió mediante las historias de Instagram con un look para el recital de Oasis que fue puro fuego. ¡Mirá!

El Monumental estalló de energía desde las primeras horas de la tarde, con banderas, camisetas, y miles de fanáticos que tuvieron la oportunidad de revivir la banda sonora de su adolescencia: Oasis. En medio de ese clima de nostalgia y euforia rockera, Luciana Salazar lució un look cowgirl total denim, el cual compartió por medio de sus historias en Instagram.

Para el show de Oasis, la modelo apostó por un mini chaleco denim con escote profundo y sin nada abajo, acompañado por jeans ajustados en las piernas pero con botamangas amplias, atravesados por cut-outs rodeados de tachas en los muslos que le dieron un toque más atrevido. A todo esto, le sumó un sombrero negro para cerrar el look.

En cuanto al beauty look, Luli llevó el cabello suelto, con un movimiento natural que equilibró la estructura del outfit, mientras que el maquillaje se centró en los ojos con un delineado negro intenso, contorno y labios en rosa oscuro.

La vuelta de Oasis, reunió nuevamente a los Gallagher frente al público argentino, y entre ellos, se destacó Luciana quien reinterpretó el espíritu del rock desde un lugar más personal.