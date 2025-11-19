Letizia Ortiz deslumbró con un look de color profundo y diferente

La reina de España, Letizia Ortiz, apostó por lentejuelas vino oscuro y accesorios dorados en su aparición. No te pierdas los detalles y foto en la nota.

En una tarde madrileña, el Hotel Ritz funcionó como punto de encuentro entre el periodismo y la realeza, donde la reina Letizia irrumpió con un look que, sin quererlo, proponía un clima casi navideño antes de tiempo. La entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo había convocado a los reyes Felipe VI y Letizia, quienes presidieron la ceremonia donde se celebró la trayectoria y la excelencia del periodista Fran Sevilla, referente de Radio Nacional de España.

Para la ocasión, Letizia eligió un conjunto de dos piezas. Llevó un jersey borgoña de cashmere, de manga larga y cuello redondo, una prenda que ya había usado en otro acto solemne, la Pascua Militar a principios del año; y una falda recta midi plagada de lentejuelas en un vino oscuro profundo.

El brillo de la falda quedaba equilibrado por un bajo opaco también borgoña que le dio mayor serenidad al conjunto. Era un look calculado y monocromático, pero no plano, y remató la propuesta un par de zapatos de salón en el mismo tono rojizo y una cartera de mano que replicaba la gama cromática de las lentejuelas.

Con todo, el accesorio que más llamó la atención fue el collar dorado de cadena, una pieza poco habitual en la colección que suele mostrar en actos oficiales. El dorado resaltaba con fuerza sobre los tonos borgoñas, y encontraba eco en los pendientes de doble aro, también dorados, que completaron la composición. Su maquillaje, se mantuvo sobrio, con labios rojos en un matiz que acompañaba el resto del estilismo.