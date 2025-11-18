Juliana Awada y un look que sorprendió en la capital francesa

La empresaria argentina, Juliana Awada, brilló en la París Fashion Week con un vestido negro de impacto. ¡Mirá la foto!

En su paso por la París Fashion Week, la empresaria argentina, Juliana Awada, se convirtió en una de las figuras más elegantes de la semana, con un look que tuvo tanto de refinado como de atrevido.

Lució un vestido negro que condensaba todas las tendencias del año, con transparencias sutiles, textura mesh y volados con estructura. La pieza jugaba con la silueta y la luz, dejando entrever la piel sin perder delicadeza. Su apuesta fue un equilibrio perfecto entre sensualidad y elegancia.

El tejido era translúcido de las mangas y con un escote que le daba un aire contemporáneo, mientras que la falda, con capas que caían de manera escultórica, le sumó movimiento al conjunto. Cada pliegue parecía pensado para acompañar sus gestos, con esa naturalidad que la define desde hace años como referente del chic argentino.

Para cerrar, Juliana optó por un peinado sobrio, maquillaje luminoso y apenas un par de aros dorados pequeños para su beauty look.