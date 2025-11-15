El detalle que transformó el look de Juliana Awada: así elevó un outfit básico

La empresaria y ex primera dama Juliana Awada, enseñó cómo combinar jeans, blazer y satén para lograr un estilo impecable.

Durante un evento de Grupo Mass, Juliana Awada presentó un look que a simple vista parecía sencillo, pero que nos enseñó a cómo llevar el minimalismo a una dimensión más sofisticada sin mucho esfuerzo.

El eje de su propuesta fue un jean amplio, con caída fluida, tiro alto y un ruedo ligeramente acampanado. Ese tipo de silueta ya formaba parte de sus favoritos por la forma en que estiliza la figura, da movimiento y suaviza la rigidez del denim tradicional. Por eso, era la base perfecta para un look versátil y cómodo.

Sobre el denim, Juliana sumó un blazer blanco estructurado y, con esa sola incorporación, el conjunto pasó de casual a pulido. La prenda sumó sobriedad, pero sin verse rígido, y construyó un look ideal para un evento diurno.

El toque distintivo apareció debajo del blazer, con un top de satén en tono marfil. Su brillo suave funcionó como un contrapunto ideal, puesto a que no recargó, sino que simplemente elevó la propuesta con una textura luminosa que agregó profundidad.

En los accesorios eligió una paleta clásica y cálida, y optó por una cartera de gamuza en color suela y sandalias a juego.