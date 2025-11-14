El truco de estilo de Zaira Nara para transformar un pañuelo en look de verano

Zaira Nara reinventó el clásico accesorio y lo convirtió en el top más chic del verano. ¡No te pierdas las fotos para inspirarte!

Zaira Nara volvió a hacer lo que mejor sabe, es decir, convertir una prenda clásica en una tendencia completamente nueva. En su última aparición, la modelo reimaginó el uso del pañuelo de seda, esa pieza eterna que atravesó generaciones y estilos, para transformarlo en un top fresco y sensual. Una reinterpretación perfecta para el verano.

El pañuelo de estampado artístico y colores fuertes, cayó justo sobre el punto exacto del escote, dejando ver los hombros con elegancia. No había mucho truco, sino más bien, solo un nudo firme y un jean con cinturón de cuero acompañando el look.

Esa forma de llevar el pañuelo, convertido en top, recuperó algo de los años 2000. El detalle del pico cayendo al frente dio un aire bohemio y chic, mientras que los accesorios metálicos le dieron el toque más moderno.

Desde hace tiempo, el pañuelo viene reclamando su regreso. Fue emblema de elegancia en la era de Audrey Hepburn, símbolo de rebeldía en los 70 y accesorio fetiche en los 2000, pero Zaira lo rescató desde otro lugar y lo presentó como una pieza versátil que se adapta a cada temporada sin perder vigencia.