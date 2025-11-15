La mejor bodega del nuevo mundo está en Argentina: te contamos cuál es

Este reconocimiento internacional celebra la trayectoria, innovación de la bodega argentina, que ha combinado tradición y vanguardia en la elaboración de vinos.

La prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast premió a Luigi Bosca como “Mejor Bodega del Nuevo Mundo” en los Wine Star Awards 2025. Un premio que sirve para proyectar la elegancia y singularidad de los grandes vinos de Mendoza en el mundo.

Cada año, los Wine Star Awards distinguen a las personalidades y empresas que dejaron una huella significativa en la industria del vino y las bebidas espirituosas. Considerados uno de los premios más influyentes a nivel global, valoran no solo la calidad de los vinos, sino también la visión estratégica, la consistencia y la contribución al desarrollo del sector.

Finca el Paraíso - Luigi Bosca Finca el Paraíso en Bodega Luigi Bosca. “Estamos profundamente orgullosos de recibir este reconocimiento que celebra más de un siglo de historia buscando la excelencia. Una historia de interpretar nuestra tierra, de innovar en cada caso y de evolucionar manteniendo intacta nuestra esencia”, celebró Alberto Arizu (h), cuarta generación de la familia Arizu. Y agregó: “Este premio es un estímulo que nos inspira para seguir mirando hacia el futuro con la misma convicción que tuvo mi bisabuelo Leoncio, en 1901, cuando fundó la bodega”.

Una bodega que expresa alta calidad de vinos a nivel mundial Además de resaltar la trayectoria de Luigi Bosca, desde Wine Enthusiast destacaron su operación a escala global, que logra llevar al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”. La gala de premiación se realizará el 26 de enero del 2026 en Nueva York.

Con 125 años de historia y presencia en más de 60 mercados, Luigi Bosca ha sido protagonista de los grandes hitos de la vitivinicultura argentina. Su espíritu innovador y la construcción de un estilo propio la convirtieron en una de las bodegas referentes del país y auténtica embajadora del terroir mendocino en el mundo.