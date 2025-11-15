El impactante look sirena de Yami Safdie que conquistó Instagram

De la mano de Yami Safdie, una creación de Pucheta Paz brilló en la alfombra roja de los Latin Grammy. Con guipur, transparencias y una silueta impecable.

Yami Safdie, una de las voces jóvenes más destacadas del país, llegó a los Latin Grammy con un look que reunió técnica artesanal y una delicadeza singular, de la mano de Pucheta Paz, una de las casas de alta costura argentina más respetadas por su trabajo minucioso.

La cantante lució un vestido sirena realizado íntegramente en guipur de algodón color beige. La pieza tenía un corte que abrazaba la figura y jugaba con una trama orgánica que se expandía y se contraía según la zona del cuerpo. Ese trabajo manual, que alternaba zonas de transparencia con áreas más densas, definió la esencia del look.

El busto funcionó como punto focal, con bordados que se desprendían de modo casi escultórico y se iban degradando hacia la falda, que terminaba en una cola amplia y estructurada. Ese contraste entre la forma marcada del torso y el movimiento del bajo creó un efecto etéreo que resaltó aún más la presencia de Yami en la alfombra roja.

La espalda fue otro de los grandes protagonistas, luciendo un corte profundo que se cerró con un cruce infinito de lazos de gasa de seda que parecían flotar detrás de ella. Ese remate, coronado por un gran moño, le dio una dosis de romanticismo y teatralidad que se integró de manera natural. Además, la pieza sumó un bordado orgánico de flores de tul, piedras y cristales en tonos rosa y verde pastel.