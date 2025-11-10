Así fue el festejo de los 30 años de No Te Va Gustar en La Plata: invitados como Yami Safdie y mucho más

La banda uruguaya culminó su tour ante un estadio repleto en La Plata. NTVG tocó más de 40 canciones y presentó un adelanto de su próximo disco. Mirá todas las fotos.

NTVG festejó sus 30 años en La Plata.

La banda uruguaya No Te Va Gustar cerró su gira “30 Años” con un concierto inolvidable en el Estadio UNO de La Plata el sábado 8 de noviembre. El evento marcó el final de una serie de más de 120 presentaciones en 19 países y más de 80 ciudades, en el marco de una celebración por sus tres décadas de trayectoria.

La noche del sábado, la popular banda de rock interpretó más de 40 canciones, repasando momentos clave de su historia en la escena.

La ciudad de La Plata fue elegida como cierre de gira por su valor simbólico para la banda, que expresó sentirse identificada con ese lugar. El espectáculo tuvo dos invitados especiales. El músico Florian participó en la interpretación de “Josefina” y también fue el encargado de abrir la noche como solista. Por otro lado, la cantante Yami Safdie se sumó para cantar junto al grupo el tema “Chau”, uno de los momentos destacados del evento.

“En llamas”, un adelanto del próximo álbum de NTVG "En llamas", el adelanto del próximo álbum de NTVG En el recital, NTVG interpretó en vivo de “En Lamas”, un tema inédito que será el primer adelanto de su próximo álbum “Florece en el caos”. Asimismo, la agrupación reveló que el tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del jueves 13 de noviembre a las 21 horas.

Cuándo será la presentación del nuevo álbum de NTVG Además, se anunció que el nuevo de estudio, titulado Florece en el caos, tendrá su presentación oficial el 25 de abril de 2026 en el Estadio Ferro, en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas estarán disponibles con preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia a partir del martes 11 de noviembre a las 10 de la mañana, mientras que la venta general comenzará el miércoles 12 a la misma hora a través del sitio web Enigma Tickets.