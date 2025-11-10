San Artémides Zatti: obreros recibieron una reliquia de primer grado del santo en la Catedral de Buenos Aires

El padre Russo explicó el valor de la reliquia de Artémides Zatti recibida por la Federación de Círculos Católicos de Obreros y repasó el legado de Federico Grote.

En la Catedral de Buenos Aires, la Federación de Círculos Católicos de Obreros (FCCO) celebró su misa jubilar en coincidencia con la fiesta de la Dedicación de San Juan de Letrán. La institución recibió una reliquia de primer grado y abrió una etapa de renovación espiritual y social. El padre Russo detalló el sentido de la reliquia y la colocó en el centro de una tradición que une memoria, identidad e impulso misionero.

Qué se entregó y por qué importa Según la enseñanza católica, las reliquias de primer grado corresponden a fragmentos del cuerpo de un santo y poseen un vínculo directo con su testimonio de vida. Las de segundo grado son objetos personales, como prendas o partes del ataúd. Las de tercer grado son elementos que estuvieron en contacto con la tumba o con signos vinculados al culto, como los palios arzobispales. La entrega de una reliquia de primer grado a una institución laica, como la FCCO, subraya la relevancia del gesto y expresa estima hacia su misión comunitaria.

La celebración se integró al horizonte del Año Santo, con la mirada puesta en la Basílica de San Juan de Letrán, catedral del Obispo de Roma y símbolo de unidad eclesial. El padre Russo destacó esa referencia como criterio de comunión y de verdad de fe, e invitó a orientar la vida institucional hacia una conversión del corazón que sostenga toda obra de servicio.

Russo La misa jubilar en coincidencia con la fiesta de la Dedicación de San Juan de Letrán. Marisa Musci. La Federación y Federico Grote La FCCO remonta su origen a 1892, cuando el padre Federico Grote, misionero en Buenos Aires y hoy en proceso de canonización, impulsó los Círculos Católicos de Obreros en diálogo con la encíclica Rerum novarum (1891) de León XIII. Desde sus inicios, el carisma se centró en la dignidad del trabajador, la promoción social y la difusión de valores. Aquel impulso se tradujo en acompañamiento a sindicatos inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia y en la ampliación de iniciativas con alcance nacional.

El camino institucional integró, con el paso del tiempo, comunicación, formación y servicio. El diario “El Pueblo” se convirtió en tribuna de ideas y catequesis social. Luego llegó una expansión hacia obras de salud y asistencia, siempre con el objetivo de fortalecer a las familias trabajadoras y de sostener la vida comunitaria.