El Gobierno abrió la licitación para concesionar el Aconcagua Arena

El Gobierno provincial oficializó el llamado a licitación pública para concesionar el estadio Aconcagua Arena y modernizar su gestión.

La Subsecretaría de Deportes abrió la licitación del Aconcagua Arena para seleccionar un operador idóneo y calificado.

El Gobierno provincial formalizó el llamado a licitación pública nacional para la concesión de uso y explotación comercial del estadio cubierto Aconcagua Arena. La medida quedó oficializada mediante el Decreto N° 2318, publicado el 28 de octubre de 2025.

La Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, será el organismo a cargo de supervisar el proceso, mientras que la Dirección General de Contrataciones Públicas tendrá la responsabilidad de llevar adelante la tramitación y evaluación de las propuestas. Según el decreto, el objetivo es seleccionar un concesionario “idóneo y técnicamente calificado” que garantice la gestión integral y sostenibilidad del estadio, incluyendo mantenimiento, programación de eventos y explotación comercial.

La iniciativa apunta a promover la utilización del Aconcagua Arena para actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas, asegurando que se mantenga operativo y en condiciones de seguridad, eficiencia y rentabilidad.

duki colas previa aconcagua arena (3).JPG Mendoza lanzó el proceso para otorgar la explotación comercial del Aconcagua Arena, con foco en sostenibilidad y transparencia. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo será la licitación El texto oficial remarca que el procedimiento busca garantizar transparencia y participación del sector privado, ya que antes del llamado formal se publicaron los pliegos para consulta y se recibieron sugerencias de empresas interesadas, las cuales fueron analizadas e incorporadas a la versión definitiva.

Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas fueron aprobados oficialmente y estarán disponibles en el sitio web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes. La publicación del llamado se realizará simultáneamente en la web y en el Boletín Oficial durante treinta días corridos.