Noche de las Heladerías: descuentos en Mendoza y 2x1 en helados

El jueves 13 de noviembre se celebrará una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una propuesta que cada año conquista a los amantes del helado artesanal en todo el país. Organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), la iniciativa forma parte de la 41ª Semana del Helado Artesanal.

La promo más esperada: 2x1 en helados artesanales Durante la jornada, más de 500 heladerías de Argentina ofrecerán una promoción especial: comprando un cuarto de kilo, los clientes recibirán otro cuarto gratis. La propuesta busca incentivar el consumo de helado artesanal y destacar la calidad del trabajo de los productores locales.

Afadhya lanzó el llamado Mapa del Sabor, una herramienta que permite ubicar fácilmente todos los locales participantes según la provincia, la ciudad o el barrio. Así, los fanáticos del helado podrán planificar su recorrido y aprovechar la promoción en su zona con buenos descuentos.

El sabor especial de 2025: “Fruta D’Oro” Como cada año, la Noche de las Heladerías presenta un gusto exclusivo creado especialmente para la ocasión. En esta edición, el sabor elegido es Fruta D’Oro, un helado al agua que combina mango y banana, con ralladura de lima y trocitos de chocolate blanco. Refrescante, original y con un toque tropical, promete ser uno de los más pedidos de la temporada

