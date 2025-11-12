Moria Casán lució el color más poderoso de la temporada: ¡mirá su look!

No te pierdas los detalles del look de Moria Casán que conquistó la pantalla en su nuevo programa, perfecto para mujeres +50.

Moria Casán volvió a la televisión con todo su estilo y energía. Para el debut de su nuevo programa, La Mañana con Moria, eligió un look que reflejó su esencia y que constó de un conjunto de lino rosa pastel, fresco y elegante, perfecto para un debut televisivo de día.

El outfit estuvo compuesto por una camisa amplia, un pantalón pinzado y una musculosa blanca debajo. Una combinación simple que, en su cuerpo y actitud, se transformó.

Leal a su costumbre de romper moldes, Moria decidió llevar parte de la camisa por dentro y el resto suelta, dándole un toque de desenfado que modernizó el conjunto. Eso fue suficiente para darle carácter al look y recordarle al público que su estilo siempre tuvo algo de provocador.

El rosa pastel es un color que, lejos de lo naïf, se consolidó como símbolo de poder femenino y optimismo. En pasarelas, street style y ahora también en televisión, el rosa se ha impuesto como el nuevo neutro de la temporada.