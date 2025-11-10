Transparencias y champagne: el look de cumpleaños de Luciana Salazar

La modelo Luciana Salazar apostó a un festejo elegante y discreto, pero fiel a su estilo. No te pierdas las fotos.

Luciana Salazar celebró su cumpleaños de una manera que sorprendió a todos, sin el despliegue mediático ni la espectacularidad que suelen acompañar sus festejos. Esta vez, optó por una noche íntima, rodeada solo de sus amigos más cercanos, en el sofisticado restaurante Osaka Concepción.

A diferencia de otros años, la modelo decidió mantener el perfil bajo. El salón estaba ambientado con velas y arreglos florales mínimos, y entre los invitados se encontraban nombres conocidos como el de José “Pepe” Chatruc, Panam y Rulo Schijman, quienes compartieron con ella risas y brindis.

El menú, fiel al estilo de Osaka, tuvo platos japoneses y toques nikkei. Hubo sushi, sashimi y pequeños bocados de autor que acompañaron una velada que transcurrió tranquila. Para el brindis, hubo champagne servido en copas de cristal, y una torta con forma de corazón, que Luciana sopló con una sonrisa.

Para la ocasión, eligió un look total black con transparencias que insinuaban con un efecto tipo lencero con una campera de cuero encima y un bolso Chanel, mientras que el make up acompañó con ojos ahumados y labios nude.