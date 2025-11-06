Mirá el look celeste de Nati Jota que enamoró en redes y es de un diseñador argentino

Nati Jota impactó sorprendió vestida de gala por un joven diseñador argentino. ¡No te pierdas las fotos!

En medio de una noche de premios, Nati Jota apareció envuelta en un vestido strapless corto de gasa de seda natural plisada, teñido en un suave tono celeste, firmado por el joven diseñador argentino Javier Tschudy, uno de los talentos emergentes más observados de Buenos Aires.

El vestido, con un escote corazón y un drapeado que abrazaba la silueta con precisión artesanal, revelaba la mirada contemporánea del modisto, siendo esta femenina y delicada, pero con una estructura técnica impecable. En el lateral izquierdo tenía un moño estructurado que caía como una cascada de tela hacia la espalda.

Para completar el look, Nati optó por unas ballerinas de charol bordó, una decisión audaz que rompió con la idea de lo previsible. Las bailarinas han sido una de las tendencias más fuertes de la temporada 2025/2026, imponiéndose como el reemplazo natural del taco.

El pelo lo llevó recogido con raya al costado que acompañó el aire sofisticado del conjunto. El beauty look siguió esa misma línea, con una base liviana, rubor apenas rosado, un toque de iluminador en los pómulos y labios nude.

En el pie de foto de su publicación en Instagram, Nati comentó: “Lo romántico del vestido y el tatuaje mundialista que asoma, sí soy”, aludiendo al pequeño balón tatuado en su antebrazo.