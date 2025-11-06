Videos: las 5 plantas de interior que se mueven durante la noche

Son plantas que se mueven en la noche, parecen tener vida propia y con la luz solar cambian de posición y se mueven a la vista de todos. ¿Y por qué estas plantas lo hacen? Porque el movimiento se debe a la disminución de la luz del sol y de ese modo aprovechan mejor la fotosíntesis.

La planta de la oración ( Maranta leuconeura ) encabeza esta lista por una muy buena razón: su nombre proviene del movimiento que realiza. De día, la planta de la oración se abre, mostrando su impresionante follaje verde con vetas rosadas. Al caer la noche, sus hojas se retraen y evocan la imagen de unas manos en oración.

Planta de la oración ( Maranta leuconeura ) - Planta de interior - Time lapse Fuente: ColleenNicole007

La Calathea Rattlesnake está emparentada con las plantas de oración. Tiene bordes ondulados y también se mueven hacia adentro y hacia afuera como manos en oración. También se debe a un proceso que maximiza la exposición a la luz durante el día para procesos esenciales de la planta (como la fotosíntesis) y conserva energía y humedad durante la noche.

Calathea Rattlesnake

Para que la Calathea Rattlesnake - planta de interior- crezca fuerte y sana es imprescindible recrear lo mejor posible el entorno en el que se desarrolla de forma natural. Fuente: Youtube - The Sill

La planta que parece una mariposa

La oxalis (Oxalis triangularis ) es una planta de interior morada con racimos de hojas delicadas, lo que a menudo le vale el nombre de falso trébol. Desde la primavera hasta el otoño, la oxalis también suele tener flores de color rosa pálido. Las hojas de la oxalis también se abren y se cierran en respuesta a la luz. Cuando están cerradas recuerdan a las mariposas.

Oxalis Triangularis

Oxalis triangularis (time lapse) - Planta de interior- Créditos: Youtube - Tyler Napolitano.

Stromanthe triostar,también integra la lista de plantas que se mueven durante la noche- Sus colores verdes, rosas y crema captan la atención. Relacionada con las plantas de oración, la stromanthe también absorbe luz y agua durante el día, cerrándose por la noche para conservar energía. Es una planta propensa a la pudrición de la raíz si se excede con el riego. Lacapa superior de la tierra (unos 2,5 cm) debe estar seca.

Stromanthe Triostar - Time lapse

Stromanthe triostar - Planta de interior- Time lapse - Créditos: Youtube - New Plantdemic.

La planta carnívora

Venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) es una planta carnívoras porque atrapa moscas e insectos que se posan sobre ellas. Luego los digieren, obteniendo así nutrientes esenciales. A diferencia del movimiento más lento de las plantas de oración, las atrapamoscas de Venus se mueven con bastante rapidez para atrapar los insectos que se han posado en los pelos de la base de la hoja (llamados lámina). Evitar tocarlas con frecuencia para forzar innecesariamente que se cierre. Esto consume mucha energía de la planta e incluso puede matarla.

Venus atrapamoscas (dionaea muscipula)

Dionaea muscipula (planta de interior): así atrapa a las moscas. Créditos: Youtube - Musciplant Musciplant.