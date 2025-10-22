Cinco plantas de interior comestibles y para decorar

Existen plantas de interiores que puede ser comestibles y también ofrecer belleza en su desarrollo en macetas u otros espacios interiores. Es el caso del romero, limón, albahaca, pimienta y microverdes de mostaza, que ofrecen la alternativa de desarrollar su cultivo en interiores y en maceta.

El romero es una planta que se utiliza en la cocina, en la aromaterapia y en la medicina. Es muy popular como planta de interior porque puede prosperar en diversas condiciones y porque es relativamente fácil de cuidar. Para crecer necesita mucha luz.

La albahaca es una planta aromática no solo popular en la cocina, sinto también en la jardinería. Existen más de 100 variedades con sabores ligeramente diferentes, desde lo dulce hasta lo picante. Como planta de interior puede desarrollarse en cantidades suficientes de sol y agua

limon amazon

3. Limón. Créditos: Amazon.com

El limón también se puede plantar en interiores pero antes de hacerlo hay que conocer cuáles son las mejores variedades para desarrollarlo así, como también el espacio disponible en el hogar. Las mejores especies para hacerlo son el limón Meyer (conocido por sus frutos dulces y jugosos), el limón enano (ideal para espacios pequeños) y el limón Eureka (na buena opción para aquellos que prefieren limones más tradicionales).

pimienta

4. Pimienta. Créditos: depositphotos.com

Como planta de interior, el pimiento se puede plantar en un espacio de la pared llamado alféizar. Es de tamaño compacto. El cultivo ramificado alcanza una altura de 20 a 50 cm. Los arbustos tienen muchas hojas y frutos. Los pimientos de interior no solo producen cosechas, sino que también son interesantes por su atractivo aspecto.

Mustard Microgreens

5. Microverdes de mostaza. Créditos: mistatic.com

Los microvegetales de mostaza son una excelente fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes. Son ricos en nutrientes y fáciles de cultivar en interiores.