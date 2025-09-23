Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar con una incisiva publicación: "Andá a terapia linda"

La modelo y celebridad televisiva Luciana Salazar hizo pública su decisión de iniciar acciones legales en contra de la comentarista Yanina Latorre . El motivo del pleito se encuentra en las declaraciones que la panelista habría efectuado respecto a la hija de la modelo, un hecho que provocó la indignación de la conductora. Fue en este contexto de tensión con la ex de Martín Redrado lo que causó su explosiva publicación en redes sociales : "Me pudrí de las mentiras. Harta. Hoy muestro todo porque nunca miento. Sigan inventando. Están obsesionadas y Salazar, no me vas a callar amora. Ejerzo la libertad de expresión y la voy a defender".

La respuesta de Latorre no quedó ahí, continuó igual de contundente expresando: "Jamás me metí con tu hija, anda a terapia. Además de amenazarme, inventar cosas ¿a qué se dedica? Mucho tiempo libre amora, andá a laburar".

Lejos de apaciguarse, la disputa escaló un peldaño más cuando Salazar optó por presentar pruebas fehacientes ante el escrutinio público. A través de sus plataformas digitales, exhibió documentación judicial que, según su relato, avalaría su posición. La artista afirmó de manera taxativa: "La Cámara Civil ratificó la cautelar de mi hija contra Yanina Latorre . Ella la violó y está presentada una denuncia penal (ya que es un delito violar la cautelar)".

Yani contra Luli 2 Las redes sociales ardieron con los picantes dichos de la panelista. Foto: Instagram @yanilatorre

Con este movimiento, la figura pública buscó establecer una clara contradicción entre los dichos de Latorre y lo resuelto por la Justicia. Salazar puso el foco en esta aparente discrepancia, señalando que las actuaciones judiciales desmentirían las negaciones públicas de la panelista. "Ella dice que nunca se metió con menores. La Justicia dice otra cosa...", manifestó con ironía.

Yani contra luli 3 La conductora de SQP no se quedó callada. Foto: Instagram @yanilatorre

Finalmente, Salazar interpretó los continuos ataques no como una derrota, sino como una señal de que su camino es el correcto. Expresó una falta total de temor hacia su detractora y concluyó que la hostilidad es un indicador de su propio acierto. Cerró el capítulo de la discusión pública con una firme declaración de principios: "Y seguí hostigando y hablando mal de mí, que no te tengo nada de miedo. Al contrario, que una persona como vos hable mal de mí, quiere decir que estoy haciendo todo bien".